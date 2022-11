CPV1300 Estoril, Corrida 1: João Braga vence em cima da linha de meta | AutoSport

Foi uma excelente corrida aquela a que pudemos assistir no Autódromo do Estoril com os 1300 a dar grande espetáculo. João Braga conseguiu uma espetacular vitória à geral, ganhando em cima da meta, depois de um grande duelo com Pedro Barbosa.

Na largada, Luís Mendes (CITROEN AX SPORT) assumiu a liderança do pelotão, com João Braga (DATSUN 1200) no seu encalço, seguido de Jorge Marques (TOYOTA STARLET 1300 S), Carlos Cruz (DATSUN 1200), Pedro Barbosa (DATSUN 1200) e José Fafiães (DATSUN 1200) que caiu para o sexto lugar na primeira volta.

João Braga começava a apertar Luís Mendes, com este duo a afastar-se do resto da concorrência. No desafio ANPAC era Paulo Azevedo (FIAT PUNTO 85) a liderar, na frente de Tiago Silva (FIAT PUNTO 85). Na segunda volta João Braga assumiu a liderança da prova, com Pedro Barbosa também a passar por Jorge Marques, após ter ultrapassado Carlos Cruz. Nesta fase já tínhamos duas desistências com José Miguel Ferreira a ficar parado em pista e Miguel Miguel a entrar nas boxes.

A luta na frente aquecia ainda mais e na volta 3, Pedro Barbosa subia a segundo da geral, com Luís Mendes a cair para terceiro. João Braga mantinha-se na frente, mas pressionado por Mendes e Barbosa. Na parabólica interior, Barbosa atirou-se para dentro da corrida e passou Braga, impondo um ritmo diabólico. João Braga era agora segundo, muito pressionado por Luís Mendes. Jorge Marques e Carlos Cruz tentavam aproximar-e do trio da frente e Fafiães assumia uma toada cautelosa.

O duelo Mendes vs Braga tinha um novo capítulo e na volta 4 o piloto do Citroen AX passava por Braga. Mas Braga voltava a atacar Luís Mendes e passava para segundo, numa excelente luta, com Pedro Barbosa a afastar-se na frente. Um pouco mais atrás, Carlos Cruz passou para o quarto lugar, suplantando Jorge Marques. No desafio ANAPC, David Vieira tinha assumido a liderança.

Na entrada para os últimos dez minutos, um volte face na luta pelo título, com José Fafiães parou, o que beneficiava João Braga, ultrapassando Fafiães nas contas do título em H75.

Mas Braga não tinha tempo para pensar nessas contas, pois a luta com Luís Mendes continuava bem acesa, enquanto Pedro Barbosa já tinha dois segundos de vantagem para a concorrência. Braga conseguiu sacudir um pouco a pressão de Mendes e o top 3 parecia estar a estabilizar, mas Braga forçava o andamento e aproximava-se do líder da corrida. A pressão era crescente, mas Barbosa ia conseguindo segurar Braga.

O fim da corrida chegou pouco depois e de forma surpreendente João Braga conseguiu passar Pedro Barbosa nos últimos metros e conseguiu uma espetacular vitória. Pedro Barbosa ficou com o segundo lugar, ficando a 0.231 seg. do vencedor.

Braga venceu à geral e na categoria H75, Luís Mendes venceu nos Legends e David Vieira triunfou no Desafio ANPAC, numa excelente corrida, mais uma nos 1300.

Resultados AQUI