CPV1300: Arnaldo Marques em destaque na corrida 1

A segunda corrida do dia em Braga contou para o Campeonato de Portugal de Velocidade 1300, a nova aposta da ANPAC para a época 2021, aposta que se revelou certeira, com uma bela grelha.

A primeira corrida foi à chuva mas animada, com destaque para Arnaldo Marques que cruzou a linha de meta em primeiro lugar no seu Datsun 1200 vencendo a Categoria 2. Paulo Mendes foi segundo à geral e primeiro na Categoria 5 com o seu Toyota Starlet 1.3 e José Fafiães foi terceiro a geral, vencendo a Categoria 3 no seu Datsun 1200. O Fiat Punto 85 da dupla Rui Alves e Manuel Alves venceu na Categoria 1.

A segunda prova do dia está agendada para as 14:10.