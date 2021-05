CPV, Pedro Marreiros: “Prometemos dar o nosso melhor na revitalização da velocidade em Portugal”

Esta é uma semana importante para a velocidade nacional. O Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV está de regresso como prova de suporte do Grande Prémio de Portugal. Um momento importante para a competição de topo da velocidade do nosso país, que nos últimos anos não tinha a dimensão nem a expressão que o talento dos nossos pilotos nem a paixão dos nossos fãs mereciam.

Desde o ano passado, quando Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro pegaram no Open de Portugal de Velocidade, com vontade de revitalizar a velocidade nacional, que esta se tornou mais atrativa. 2020 foi o primeiro ano de trabalho, com um bom leque de inscritos, prémios monetários e provas bem organizadas, começando a construir os alicerces do que se pretende que seja a categoria forte. Mas este era apenas o primeiro passo.

Desafiamos Pedro Marreiros a recordar o ano passado e a fazer o balanço do que foi a primeira época ao leme da velocidade nacional:

“Herdamos o Open nos moldes que vigoravam em 2019. Tínhamos e temos uma excelente relação com a ANPAC e eles próprios têm a noção que fazem um trabalho muito bem feito nos clássicos e Legends, conseguindo grelhas e formatos muito interessantes, um trabalho muito bem feito por pessoas que gostam dos Clássicos e percebem dos clássicos. Mas tinham também a consciência que em relação aos carros mais atuais têm menos afinidade e numa conversa entre mim, o Paulo Pinheiro e a direção da ANPAC acharam que devíamos dar algum “boost” à competição. O objetivo passou a ser fazer o melhor possível, sem quaisquer recursos e acima de tudo com o objetivo que o campeonato se mantivesse, pois havia o risco de não quórum e desaparecer.”

Obviamente que pegar numa competição em ano de pandemia seria sempre um desafio, mas este foi superado com sucesso e depois do ano zero, chega 2021 com uma época já com mais trabalho feito e já com as mudanças desejadas pelos promotores:

“Começamos logo no final do ano de 2020 a trabalhar na época seguinte. Estruturamos o campeonato, afinamos certos aspetos a nível regulamentar, garantindo a estabilidade, que é fundamental e que existe pouco no nosso país, prejudicando investimento de pilotos e equipas. Tivemos também o cuidado de adequar os regulamentos à nossa realidade, com um plano a médio prazo para tornar o campeonato forte e nessa ótica, não fazia sentido termos carros “full GT3”, porque são muito poucos os pilotos em Portugal que podem dar 500 ou 600 mil euros por um carro desses. E por isso criamos três classes, sendo a mais performante de todas a GT Cup, onde limitamos os carros até 2019, para permitir projetos que visem comprar viaturas com um orçamento mais aceitável, tornando-se mais adequado ao nosso país. Nos GT4, que são designados GT Light, o mesmo raciocínio e nos Touring Cars não colocamos limites a esse nível pois os carros são relativamente mais acessíveis e os custos de manutenção também, pelo que fazia sentido deixar a janela mais aberta e aí fizemos o inverso, não aceitando carros anteriores a 2013, para garantir dignidade do campeonato. Estas mudanças foram muito ponderadas e acreditamos que temos um formato equilibrado e muito interessante, não esquecendo a mudança mais visível que é a transição de Open para Campeonato de Portugal de Velocidade, o que confere mais importância e relevância à competição.”

Serão mantidas as 12 corridas, condensadas em apenas quatro jornadas. Cada jornada tripla terá o seguinte formato. Duas sessões de Treinos Livres com 20 minutos cada; Duas sessões de Treinos Cronometrados com 15 minutos cada; Duas corridas em formato “Sprint” com 20 minutos cada e, finalmente, uma corrida com formato “Endurance” com 45 minutos.

Além de alterações na parte desportiva, também o plano de comunicação foi trabalho de forma intensa, com o campeonato a ganhar um parceiro de peso, a Sport TV, que fará a transmissão das provas, a que se junta um calendário que anda de mão dada com algumas das maiores competições internacionais que visitam o nosso país:

“Temos um plano de comunicação ambicioso e não me recordo de ver um plano assim nos anos anteriores. A Sport TV é o nosso ´media partner´ e graças a isso teremos televisão em direto, com as corridas a serem transmitidas para os fãs, o que permitirá um retorno incomparavelmente superior ao que existia anteriormente para os pilotos. E a juntar a este grande aliciante, temos também outro que é ser prova de suporte do Grande Prémio de Portugal de F1. Além de toda a visibilidade que isso permite, é uma experiência inacreditável para os pilotos e que já tive o prazer de vivenciar. Mais ainda, estaremos presentes noutros grandes eventos, como a prova de Vila Real, que recebe a Taça do Mundo Fia de Turismos, o ELMS que também é uma competição de referência a nível internacional e teremos o Estoril como prova nacional. Ou seja, 75% do calendário está inserido nos maiores eventos de automobilismo em Portugal. Este conjunto de ingredientes traz argumentos de peso à competição que suscitaram interesse até de equipas e pilotos de fora do nosso país, o que só pode ser uma prova do bom trabalho feito até agora.”

A lista de inscritos é grande e não pára de crescer. A força dos campeonatos só pode ser medida pelo número de inscritos, pois é esse o barómetro ideal para entender o interesse dos pilotos e equipas. A avaliar pelo número constante e cada vez maior de confirmados, temos tudo para ter uma das melhores colheitas no Campeonato Nacional dos últimos anos. Nomes como Jean-Roch Piat, (Porsche 991 GT3 Cup 3.8), Nuno Batista e José Monroy (Porsche 991 GT3 Cup 3.8), Pedro Silva e Jorge Silva (Audi RS3 LMS), Francisco Mora e Francisco Abreu (Porsche GT3 Cup 4.0), os jovens Rodrigo Almeida e Mariano Pires (Porsche GT3 Cup 3.8), Fábio Mota e Bruno Pires (Porsche 997, GT3 Cup), Álvaro Ramos e Fred Block (Mercedes AMG GT4), Zdenek Chovanec e Thomas Biagi (Ferrari 458 Challenge), Gonçalo Manahu e Manuel Castro (Porsche 997 Gt3 Cup), Manuel Leão, Ondrej Krupka (em Skoda Octavia Cup), Rafael Lobato e Miguel Lobo (Cupra TCR), Bernardo Pinheiro e José Maria Marreiros (Porsche Cayman GT4 MR) e obviamente Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro (Porsche Gt3 Cup 4.0) fazem parte de uma lista de luxo que continua a crescer a cada dia. Temos talento, excelentes máquinas e um número apreciável de pilotos já confirmados, que nos prometem grandes espetáculos em pista.

“Outra prova do bom trabalho é ver que grandes nomes do panorama nacional da velocidade apostaram no CPV para esta época, em alguns casos fazendo regresso à competição o que mostra que há cada vez mais interesse.”.

A isenção e a verdade desportiva serão defendidas até ao limite. Esta é a convicção de Marreiros e Pinheiro, que defendem ser este o único caminho a seguir:

“Vamos ser rigorosos na aplicação de um BoP que permitirá melhorar o espetáculo em pista e acima de tudo não fazemos campeonatos à medida de ninguém. Faremos um campeonato isento, sem qualquer tipo de promiscuidade, indo sempre pela via da transparência e da verdade desportiva. Estamos neste projeto pelo amor às corridas e pela competição e queremos promover um grande espetáculo, sem qualquer tipo de subterfúgios. O caminho tem de ser definido e pensado a médio prazo, mesmo que sejamos obrigados a tomar decisões difíceis, como não permitir a entrada de alguns carros. Se trabalharmos de forma séria estaremos a garantir a sustentabilidade desta competição, que tem de ser adequada à nossa realidade.”

A mudança de panorama com o maior interesse nos GT é vista de forma natural, por serem máquinas mais apelativas:

“Temos visto uma viragem para os GT porque o campeonato está feito para permitir que tanto GT como Turismos coabitem em pista embora, se uma das categorias tiver o número suficiente para ter uma grelha separada, isso será feito. E como essa possibilidade se abriu, os pilotos começaram a olhar para os GT como uma oportunidade, pois são marcas mais apelativas e que chamam mais a atenção dos fãs, além de serem carros que podem ser usados em competições lá fora, permitindo mais possibilidade de amortização do investimento feito.”

Pedro Marreiros confessou que se não fosse a pandemia talvez não tivéssemos este CPV como temos agora. A impossibilidade de competir noutras paragens obrigou Marreiros a fazer o que Ferdinand Porsche fez um dia quando, não encontrando o desportivo dos seus sonhos, tratou de o criar. Foi isso que Marreiros e Paulo Pinheiro fizeram… sonharam com uma competição a nível nacional onde gostassem de participar e trataram de tornar esse sonho realidade. É esse sonho, ainda em construção, que vamos começar a viver no próximo fim de semana, com a promessa que há mais para vir:

“Este é um processo em crescendo com muita entrega e vontade. Prometemos ser criativos e dar o nosso melhor na revitalização da velocidade em Portugal ”