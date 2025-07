CPV, Vila Real: Pedro Salvador e José Carlos Pires vencem corrida 2

Pedro Salvador e José Carlos Pires venceram a corrida 2 do fim de semana de Vila Real. Numa prova marcada por incidentes e Safety Cars, a dupla da Speedy levou a melhor, capitalizando a pole conquistada. Roberto Faria e Mathieu Martins foram os segundos classificados, enquanto a dupla César Machado e Rafael Lobato completaram o pódio.

Pedro Salvador largava da pole, seguido de Rafael Lobato, com Mathieu Martins e Francisco Abreu a completar a segunda linha. Orlando Batina largava de primeiro nos Pro Am e Nuno Teixeira era o primeiro dos GT4 Bronze, com Rui Miritta na pole dos CUP e Rúben Vaquinhas da GT4AM.

Salvador manteve a posição na largada, sob forte pressão de Lobato, com Martins e Abreu a manterem as posições, seguidos de Batina e Francisco Carvalho, que operara uma excelente largada. Na volta 2, um pequeno erro de Salvador permitiu a aproximação de Lobato, com Martins a tentar aproveitar e Abreu na expetativa, enquanto, mais atrás, Batina atacava Carvalho, perseguido por Alexandre Areis e Patrick Cunha. Batina perdeu muitas posições e caiu para terceiro dos Pro Bronze, acabando por entrar nas boxes pouco depois. Vaquinhas também perdeu muito tempo e a liderança da GT4 AM.

A dupla da Speedy afastava-se de Mathieu Martins, e Abreu estava ainda em quarto. Mais atrás, a luta entre Patrick Cunha e Nuno Teixeira aquecia, apesar de estarem envolvidos em divisões diferentes.

Na volta 8, um incidente entre Filipe Videira e Patrick Cunha que tentava passar (com bandeiras azuis), viu Videira no local errado à hora errada, com um toque que danificou o Aston Martin de Videira, provocando a entrada de Safety Car.

Faltava meia hora para o fim da corrida e a ordem era Salvador, Lobato, Martins, Abreu, Carvalho, Areia, Cunha, Teixeira, Miritta e Paulo Macedo.

No recomeço da prova, Salvador conseguiu afastar-se de Lobato e, por sua vez, Martins não capitalizou esta oportunidade para tentar chegar-se ao duo da frente. Lobato aproximou-se de Salvador, mas na volta seguinte, Lobato entrou nas boxes para a troca de pilotos, com Carvalho também a entrar. Salvador, Martins, Abreu e Areia entravam nas boxes logo de seguida.

Quando a janela de troca obrigatória de pilotos se fechou, a ordem era José Carlos Pires, Roberto Faria, Vasco Oliveira, César Machado, Bruno Pires, Francisco Mora, Ricardo Costa, Luís Calheiros, Miguel Nabais e Rui Miritta. Logo após o fechado da janela de troca, Nuno Afonso entrou em pião e bateu com alguma violência nas proteções. Antes desse incidente também Vasco Oliveira falhou a travagem na curva 1 o que o fez cair na classificação.

Com o Safety Car de novo em pista, Pires mantinha a liderança, com Faria e agora César Machado no top 3, seguido de Bruno Pires e Francisco Mora. Oliveira, Ricardo Costa, Luís Calheiros, Miguel Nabais e Rui Miritta ocupavam o top 10.

Com pouco tempo para o fim da corrida, a direção de corrida decidiu mostrar bandeiras vermelhas e terminar precocemente a corrida. José Carlos Pires e Pedro Salvador cruzaram a linha de meta da corrida 2 em primeiro lugar, seguidos de Roberto Faria e Mathieu Martins. César Machado e Rafael Lobato ficaram na terceira posição. Mas como a corrida acabou sob bandeiras vermelhas a ordem final foi Salvador e Pires, seguidos de Faria e Martins, com Oliveira e Carvalho no pódio.

Nos GT4 Pro Bronze, Bruno Pires e Patrick Cunha venceram, tal como Vasco Oliveira e Francisco Carvalho nos GT4 Bronze. Rui Miritta triunfo nos Cup pela segunda vez neste fim de semana, tal como Duarte Camelo e Pompeu Simões. Pedro Bastos Rezende e Rúben Vaquinhas também fizeram o “bis” nos GT4 AM.