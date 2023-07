CPV, Vila Real: Patrick Cunha/Jorge Rodrigues em destaque no segundo treino livre | AutoSport

A dupla da Veloso Motorsport Patrick Cunha /Jorge Rodrigues destacou-se no segundo treino livre do CPV, ficando com o melhor tempo da sessão (e melhor tempo nos GT4 Bronze). Com o registo de 2:03.396, o Audi R8 LMS GT4 ficou no topo da tabela, seguido do BMW M4 GT4 da Speedy Motorsport, pilotado por Francisco Abreu / José Carlos Pires (2:04.514 – Melhor tempo GT4 Pro).

Daniel Teixeira fez o melhor tempo nos Turismos (2:06.445), Álvaro Ramos (Araujo Competição) ficou com o melhor tempo nos GTX e João Vieira fez o melhor tempo nos Cup.

Resultados AQUI

Foto: NunOrganistA