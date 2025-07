CPV, Vila Real: O que disseram os vencedores da GT4 AM

“Também foi a minha estreia, e nem no simulador consegui treinar antes. Tudo foi novo, mas adorei o ambiente, o público e a cidade. Queria mesmo fazer voltas de corrida, mas tive poucas oportunidades por causa do safety car. Mesmo assim, conseguimos atingir os objetivos: não estragar o carro e vencer a categoria”.

Na primeira corrida, houve alguma incerteza com a chuva, mas quando entrei o piso já estava seco. Confiei no meu colega, que me disse que dava para ir a fundo. Na curva 3 ainda hesitei — “será que está mesmo seco?” — mas correu tudo bem e conseguimos ganhar.

“Foi um fim de semana excelente, com duas vitórias na minha divisão. A primeira vez aqui serviu para aprender e perceber a pista — Vila Real é um circuito muito exigente, por isso fui passo a passo. Correu bem, foi uma corrida estável, segura e com um ótimo resultado.

Ruben Vaquinhas estava satisfeito com o resultado obtido e com a sua adaptação ao circuito:

Ruben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende foram os destaques na GT4 AM, tendo triunfado nas duas corridas. Um fim de semana em grande para a dupla que se estreava em Vila Real, em condições muito complicadas. Conseguiram ser competitivos na sua divisão e saíram de Vila Real com a sua posição consolidada.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros