CPV, Vila Real: O que disseram os vencedores da Corrida 2 dos GT4 Pro-Bronze

Patrick Cunha e Bruno Pires reuniram esforços no Porsche Cayman CS RS da Veloso Motorsport para a jornada de Vila Real e a pareceria deu frutos. Com um pódio e uma vitória na categoria Pro-Bronze, a dupla conquistou pontos importantes para o campeonato e mostrou um ritmo interessante.

Patrick Cunha congratulou-se pela vitória, mas lamentou que o ritmo não fosse o suficiente para chegar às lutas do topo da tabela, deixando no ar que no próximo ano as coisas poderão ser diferentes. O experiente piloto, que habitualmente está sempre entre os mais rápidos, quer voltar à luta pelos primeiros lugares, e está de volta as contas do título:

“O carro que usamos agora, sem turbo, é mais difícil para lutar pela geral, mas o objetivo era ganhar na categoria e conseguimos. Queríamos estar mais próximos dos lugares da frente, mas estamos felizes com os resultados obtidos. Pode ser que para o ano as coisas sejam diferentes. Depois de um fim de semana para esquecer no Algarve, esta vitória recoloca-nos no caminho certo para lutar pelo título da GT4 Pro Bronze”.

Bruno Pires voltou a mostrar também um excelente ritmo, na sua estreia aos comandos do Porsche da Veloso. Vila Real é sempre um traçado desafiante, mais ainda quando é necessário adaptar-se a uma nova máquina. Mas Pires respondeu da melhor forma e fez com Cunha uma dupla muito forte, com resultados para comprovar o potencial:

“Esta estreia com o Porsche correu melhor do que esperava. Estava confiante, apesar de cauteloso. O teste correu bem, o Patrick ajudou muito e a experiência contou. Nos treinos sofri um toque que nos limitou um pouco, mas Vila Real jogou a nosso favor. Já corri aqui noutras categorias, e essa familiaridade foi determinante”.