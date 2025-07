CPV, Vila Real: O que disseram os vencedores da Corrida 2 dos GT4 Bronze

Tenho uma ligação especial com Vila Real. Já ganhei aqui com vários carros. Cometi um erro nos treinos e a equipa trabalhou até às 6h da manhã para recuperar o carro. Foi um excelente resultado e estamos todos de parabéns”.

Sabia que seria difícil chegar aos três ou quatro primeiros da geral, mas tinha confiança de que podíamos ficar ali entre os seis ou sete primeiros, e consegui fazer um stint muito bom. Quando entreguei o carro ao Vasco, estávamos em terceiro. Infelizmente, ele teve um toque com outro carro e perdemos tempo. São coisas que acontecem — podia ter acontecido comigo também. Apesar de tudo, fico com uma mensagem positiva: temos um bom carro, uma boa equipa e dois pilotos rápidos. E correr em Vila Real… é sempre uma sensação única. Tem um sabor especial.

Francisco Carvalho estava satisfeito com a vitória na divisão e mais contente ficou quando soube que tinha ficado no pódio da geral:

Vasco Oliveira e Francisco Carvalho compensaram a ausência na corrida 1, com um triunfo na corrida 2. Sem pneus de chuva para o arranque da prova de sábado, a dupla preferiu jogar pelo seguro e não arriscar. Mas na corrida de domingo compensaram com um excelente triunfo na categoria e um top 3 à geral.

