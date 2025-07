CPV, Vila Real: O que disse o vencedor da GT CUP

Rui Miritta esteve em destaque em Vila Real. Foi dono e senhor na GT Cup e venceu as duas corridas, com o seu Porsche 911 Cup. No final da festa, e na sua segunda passagem por Vila Real, Mirrita comparou a festa transmontana com ir a Fátima a pé: fazendo uma vez, tem-se sempre vontade de repetir.

Nas declarações do final da Corrida 2 Miritta fez o balanço, com a sua boa disposição caraterística, que faz dele um dos pilotos mais carismáticos da grelha atual:

“Vila Real é sempre especial, ainda mais ao volante de um Porsche. Foi uma boa experiência. Achávamos que a segunda corrida ia ser melhor do que a primeira, mas acabou por ser um pouco pior, principalmente por causa de questões relacionadas com o safety car e afins. Ainda assim, gostei muito. Foi a minha segunda vez em Vila Real. No ano passado, corri com um Porsche 997. Deu para ficar com a pista na cabeça, mas não consegui fazer grande coisa porque tive problemas de transmissão — o carro acabou por ficar mais tempo parado do que em pista. Mas mesmo assim serviu para aprender.

Este ano, vim com um objetivo claro: ganhar com margem confortável em relação à concorrência, e consegui. Ontem fiquei em oitavo à geral, e hoje até podia ter repetido ou melhorado esse lugar, mas o handicap nas paragens e a entrada do safety car logo a seguir estragaram os planos. A corrida acabou atrás do safety car, o que me impediu de recuperar posições. Ainda assim, acho que podia ter terminado em sétimo ou oitavo outra vez. Vamos continuar a fazer barulho com o Porsche e a fazer a festa!”