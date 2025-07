CPV Vila Real, Luís Veloso: “Excelente fim de semana para a Veloso Motorsport”

A Veloso Motorsport participou na segunda jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade 2025, em Vila Real, com dois Porsche 718 Cayman CS RS GT4, pilotados por Patrick Cunha e Bruno Pires (GT4 Pro-Bronze), e por Paulo Macedo e Luís Calheiros (GT4 Bronze).

Apesar de dificuldades nos treinos livres, como despistes e problemas técnicos, a equipa conseguiu excelentes resultados nas qualificações. Bruno Pires conquistou a pole position na GT4 Pro-Bronze, e tanto Paulo Macedo como Luís Calheiros estiveram em bom plano na GT4 Bronze.

Nas corridas, marcadas por incidentes, bandeiras vermelhas e a presença do Safety Car, a dupla Cunha/Pires alcançou o segundo lugar na categoria na primeira corrida e venceu a segunda, com direito à volta mais rápida na GT4 Pro-Bronze.

Já a dupla Macedo/Calheiros conquistou o segundo lugar na categoria GT4 Bronze na primeira corrida e o terceiro na segunda, enfrentando o forte calor e a exigência do circuito citadino.

Com uma vitória e quatro pódios, a Veloso Motorsport reforça o seu estatuto na velocidade nacional. A equipa regressa à competição no Super Cars Iberian, em Valência, a 13 e 14 de setembro, com o CPV a continuar em Jerez (31 de outubro a 2 de novembro) e a encerrar no Estoril (29 e 30 de novembro).

“Foi um fim de semana de corridas muito interessante e com vários candidatos à vitória à geral e nas diversas categorias” disse Luís Veloso. “Saímos de Vila Real com os carros intactos, o que é sempre bom e, ainda por cima, com quatro pódios em duas categorias diferentes, um deles uma saborosa vitória por parte do Bruno Pires e do Patrick Cunha. O Luís (Calheiros) e o Paulo (Macedo) estiveram muito bem e continuam a sua evolução ao volante de um carro bem diferente do que estavam habituados. Enfim, foi um excelente fim de semana para a Veloso Motorsport que enriqueceu, uma vez mais, o seu palmarés, apesar de algumas contrariedades que a equipa ultrapassou com resiliência e profissionalismo.”