CPV, Vila Real: Forte demonstração da Toyota

Francisco Mora e Francisco Abreu voltaram a destacar-se no Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV), conquistando mais uma vitória no Circuito Internacional de Vila Real ao volante do Toyota GR Supra GT4 EVO2 da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal.

A equipa demonstrou forte competitividade ao longo do fim de semana, liderando treinos livres e ficando a apenas 0.001s da pole. Na Corrida 1, sob chuva intensa, Mora e Abreu geriram bem a estratégia e venceram com autoridade, garantindo o segundo triunfo da temporada.

Na Corrida 2, com tempo seco e muito calor, apesar de perderem posições após a troca de pilotos e um Safety Car, terminaram em 4.º lugar na categoria GT4 Pro — um resultado importante para a luta pelo título, onde a consistência será fundamental.

Francisco Mora estava satisfeito com os resultados obtidos e com a prestação da equipa, num fim de semana que exigia uma gestão criteriosa, para evitar erros:

“Sair de Vila Real com uma vitória e bons pontos é extremamente positivo. Entramos no fim de semana com algumas cautelas, sabendo de antemão que um erro nos poderia custar muito caro. Nas qualificações acabamos por ser muito competitivos, o que nos permitiu largar dos lugares da frente. Foi essencial para a nossa estratégia. A caótica corrida 1 foi a prova que somos uma equipa muito forte, pois a estratégia foi brilhante e conseguimos executar na perfeição. Na Corrida 2 não conseguimos repetir o triunfo, mas a consistência será a chave para o campeonato. Vila Real é sempre especial e vencer perante o fantástico público vilarealense foi um dos momentos altos da época”.

Francisco Abreu reforçou a importância da resiliência e dos pontos conquistados:

“Foi uma jornada exigente física e mentalmente. Conseguimos estar à altura na chuva, estivemos competitivos no seco, e mostramos que somos fortes candidatos. A preparação e o apoio da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal foram fundamentais. Na corrida 1, conseguimos aproveitar da melhor forma as oportunidades que nos surgiram e conquistarmos uma vitória fundamental para as nossas aspirações. Na corrida 2 apostamos na regularidade e na consistência, sem arriscar em demasia, para trazermos bons pontos. O balanço acaba por ser positivo e sair de Vila Real com uma vitória é sempre um feito memorável.”

O fim de semana ficou ainda marcado por uma forte presença da armada Toyota, com seis GR Supra GT4 EVO2 em pista, distribuídos por várias formações. A Speedy Motorsport também brilhou com vitória na Corrida 2, com um triunfo de Pedro Salvador e José Carlos Pires, enquanto César Machado e Rafael Lobato subiram duas vezes ao pódio na divisão GT4 Pro. A Batina Racing também rubricou um fim de semana de excelência com um pódio à geral na Corrida 1 e um pódio na divisão GT4 Pro-Bronze na Corrida 2. Também a Gianfranco Motorsport conquistou dois pódios na Corrida 1, com os Irmãos Nabais na GT4 Bronze e a dupla Nuno Afonso e Alex Areia na GT4 Pro-Bronze, repetindo o feito na Corrida 2 com um pódio na GT4 Pro-Bronze por Afonso e Areia. No cômputo geral, e juntando todos os resultados conquistados pelos GR Supra GT4 Evo2, uma Corrida 1 com três máquinas nipónicas no pódio, duas vitórias em duas possíveis, e sete pódios conquistados.