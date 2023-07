CPV: Vila Real foi a última prova de Carlos Vieira nesta temporada | AutoSport

Carlos Vieira correu em Vila Real pela última vez esta temporada no Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV). Foi o próprio piloto que confirmou durante a conferência de imprensa pós-corrida no evento transmontano, curiosamente depois da vitória à classe, juntamente com Manuel Gião, na prova que fechou o fim de semana do campeonato.

Carlos Vieira afirmou que corre para ter gozo e que isso não tem acontecido aos comandos do Mercedes AMG GT4 da Racar Motorsport, mas que se comprometeu em encontrar uma alternativa à sua saída, um piloto que possa fazer dupla com Manuel Gião. Em relação ao seu futuro no automobilismo nacional, Vieira procura encontrar um projeto para 2024, não fechando a porta a um regresso ao CPV.