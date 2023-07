CPV, Vila Real: A mais desejada do ano | AutoSport

O Campeonato de Portuga de Velocidade disputa no próximo fim-de-semana a sua terceira etapa da temporada em Vila Real, que realiza a sua 52ª edição. A mais importante competição de pista do nosso país transporta o seu espetáculo para as ruas da capital de Trás-os-Montes, onde se assume como a cabeça de cartaz.



Os carros de GT e de Turismo pilotados pelos grandes nomes da velocidade nacional e por alguns pilotos internacionais farão seguramente as delícias dos muitos aficionados vila-realenses que se esperam ao longo das ruas de Vila Real e que criam sempre um ambiente muito especial.



Entre os GT4 Pro José Carlos Pires e Francisco Abreu, depois do duplo triunfo em Jarama, chegam à pista nortenha como favoritos, aos comandos do BMW M4 GT4 da Speedy Motorsport. No entanto, as ruas de Vila Real podem sempre produzir surpresas e a oposição está sedenta de resultados e de poder bater a dupla do carro bávaro. Manuel Gião e Carlos Vieira, em Mercedes-AMG GT4 da Racar Motorsport, tem mostrado potencial, mas diversas contrariedades têm impedido de conquistar resultados de relevo, o mesmo se passando com Bruno Pires e Fábio Mota, em Ginetta G55 GT4 da Tockwith Motorsports.

Qualquer uma destas duplas olha para Vila Real com o desejo de concretizarem o que já prometeram a espaços, sendo qualquer uma delas capaz de contrariar os desígnios de José Carlos Pires e Francisco Abreu.



Sérgio Azevedo e Orlando Batina, em BMW M4 GT4 da geração anterior inscrito pela Batina Racing, constituem outra dupla que pode realizar uma surpresa nas ruas vila-realenses, como já demonstrou na ronda de abertura, no Autódromo Internacional do Algarve, onde assegurou um pódio na primeira corrida.



Jorge Rodrigues e Patrick Cunha, em Audi R8 LMS da Veloso Motorsport, e Francisco Carvalho e Nuno Batista, em McLaren 570S GT4 da Araújo Competição, bater-se-ão pelas honras das GT4 Bronze, mas não será uma surpresa se se imiscuírem nas batalhas das equipas GT4 Pro, como tem acontecido desde a primeira prova da temporada.



Se entre os GT4 a luta promete ser dura, entre os Turismo espera-se também uma batalha intensa entre os seus concorrentes. Daniel Teixeira, Cupra TCR da JT59 Racing, tem revelado uma competitividade impressionante, mas algumas questões técnicas permitiram a Borja Hormigos e Hector Hernández, BMW M240i Racing da Autoworks Motorsport, dois triunfos, figurando presentemente na primeira posição do Campeonato de Portugal de Velocidade – Turismo.



Estas duas duplas continuarão o seu duelo nas ruas de Vila Real, muito embora para a equipa espanhola a pista transmontana seja uma novidade, mas terão novos concorrentes que pretendem destabilizar a correlação de forças que se tem verificado desde o início da época.



Manuel Fernandes regressa ao Campeonato de Portugal de Velocidade aos comandos de um Peugeot 308 Racing Cup da Team VRT e o seu conhecimento da pista da sua cidade leva a que possa ser um candidato à vitória na categoria Turismo em ambas as corridas de quarenta e cinco minutos do próximo fim-de-semana.



Num carro da mesma equipa e semelhante ao do vila-realense, Carlos Tavares e Jean-Philippe Imparato serão uma dupla interessante de seguir, podendo ser candidatos ao pódio em ambas as provas.



Os Ginetta G40 terão em Vila Real novos incumbentes, uma vez que o FPAK Junior Team não marcará presença na terceira ronda do Campeonato de Portugal de Velocidade, como estava planeado desde início.



No carro com o dorsal 101 marcarão presença André Monteiro e António Veloso e no com o 103 Samuel Moura Teixeira e Manuel Moura Teixeira. Existe grande curiosidade com o que qualquer uma destas duplas poderá fazer, uma vez que o ágil carro inglês poderá adaptar-se muito bem às exíguas ruas do traçado transmontano.



Nos GTC teremos dois automóveis inscritos na divisão GTX, o Aston Martin Vantage da Araújo Competição pilotado por Álvaro Ramos e o Ginetta G50 da Tockwith Motorsports tripulado por Simon Moore, e dois na Cup, uma dupla de Porsches 911 Cup, um de João Vieira (Garagem Aurora) e outro dividido por Gonçalo Manahu e Manuel Castro (Fabela Sport).



Qualquer um dos quatro concorrentes poderá ser visto como um candidato ao triunfo, adivinhando-se incerteza nas lutas em pista ao longo de todo o fim-de-semana.



Os motivos de interesse são evidentes para um evento que terá o seu início oficial na próxima sexta-feira, dia em que se efectuam os treinos-livres. No sábado realizam-se as qualificações (9h30 e 9h50) e a primeira corrida (15h40). A segunda prova será disputada no domingo (16h10), podendo ambas as corridas podem ser seguidas nas redes sociais.



Já esta quinta-feira, a partir das 17h00, as exuberantes máquinas do Campeonato de Portugal de Velocidade desfilarão pelas ruas de Vila Real, tendo a Praça do Município como destino. Ficarão aí em exposição, ao passo que os pilotos estarão disponíveis para autógrafos.



HORÁRIO

Sexta-Feira

10h35 – 11h15 Treinos-Livres 1

14h35 – 15h15 Treinos-Livres 2

Sábado

09h30 – 09h45 Qualificação 1

09h50 – 10h05 Qualificação 2

15h40 – 16h25 Corrida 1 (TV)

Domingo

16h10 – 16h55 Corrida 1 (TV)