CPV: Veloso Motorsport tentar conquistar o título em GT4 Bronze | AutoSport

A Veloso Motorsport vai estar presente na última jornada do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) que se realiza nos dias 24 a 26 de julho no Autódromo do Estoril. A formação da Póvoa de Lanhoso inscreve um Audi R8 LMS GT4 para a dupla Patrick Cunha e Jorge Rodrigues, atuais líderes do CPV GT4 Bronze, e um Porsche 911 GT3 Cup para João Posser e Miguel Caetano.

A participação na derradeira prova do Campeonato de Portugal de Velocidade por parte da Veloso Motorsport tem com objetivo ajudar os seus pilotos a conquistarem vitórias na classe e, no caso de Patrick Cunha e Jorge Rodrigues, lutarem pelo título da categoria GT4 Bronze.

Os resultados apurados até agora pela dupla do Audi R8 LMS GT4 permitem em encarar esta derradeira jornada com alguma tranquilidade. Patrick Cunha e Jorge Rodrigues venceram quatro das seis corridas disputadas – Jarama foi onde registaram os piores resultados – e terão de descartar os dois piores resultados. Como o resultado desta jornada não pode ser descontado, a dupla da Veloso Motorsport tem mão e meia no título da categoria GT4 Bronze. Por outro lado, Patrick Cunha e Jorge Rodrigues ainda estão na luta pela primeira posição à geral do CPV.

A dupla João Posser e Miguel Caetano, habitualmente inscritos na Porsche Sprint Challenge Ibérica e no Campeonato de Espanha de GT, vão regressar ao Campeonato de Portugal de Velocidade. Uma participação que tem como missão lutar pelas melhores posições num fim de semana que assinala o final da temporada 2023 da Velocidade em Portugal.

Luís Veloso, CEO Veloso Motorsport: “Em primeiro lugar quero dizer que estou muito orgulhoso da minha equipa, pois, chegamos ao final da temporada com a mesma energia, motivação e profissionalismo da primeira a derradeira hora. Em segundo lugar, agradecer aos nossos pilotos pela excelente época. Finalmente, dizer que vamos para o Estoril com o firme intuito de lutar pela vitória na categoria e à geral. Estamos motivados e comprometidos para um final de temporada forte, sempre com respeito pelos nossos adversários. Acredito que a preparação feita para esta derradeira jornada do CPV vai trazer-nos mais troféus para o nosso palmarés.”