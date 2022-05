CPV: Veloso Motorsport “reforçada” com dois Porsche 911 Cup em Jarama | AutoSport

O Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) by Hankook, que tem início no fim de semana de 14 e 15 deste mês, no circuito madrileno de Jarama, contará com o “reforço” de dois Porsche 911 Cup da Veloso Motorsport ao seu já anunciado Audi R8 LMS GT4.

Depois da Araújo Competição ter revelado o seu regresso ao CPV com dois McLaren 570S GT4 para as duplas Francisco Carvalho/Miguel Cristóvão e Álvaro Ramos/Fred Block, a equipa da Póvoa de Lanhoso dera a conhecer a sua participação no principal campeonato da velocidade portuguesa com o GT4 da Audi entregue ao regressado Patrick Cunha e Jorge Rodrigues. E agora, para a jornada de Jarama, terá a seu cargo a assistência dos Porsche 911 Cup de José Barros, um jovem valor que está a despontar esta época, e da dupla Miguel Caetano/João Posser.

Os dois Porsche aumentam para quatro o número de carros da marca de Estugarda já confirmados para a ronda de abertura do CPV, seguindo-se ao do veterano francês Jean-Roch Piat (Porsche 911 Cup) e do lituano Andrius Zemaitis (Porsche 981 Cayman GT4), este último campeão GT4 Bronze dos Supercars Endurance Series 2021.

Na classe TCR, estão asseguradas no CPV as participações de Daniel Teixeira (CUPRA TCR) e de Vasco Barros (KIA Ceed TCR), mas em breve deverão surgir novidades com a presentação de outras equipas e pilotos, tal como nas restantes classes, quando restam ainda duas semanas para o início da época.

fotos: Facebook/Veloso Motorsport