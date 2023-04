CPV: Vantage AMR GT4 será mais uma novidade | AutoSport

Não se pode dizer que o CPV não vai ter uma lista de máquinas interessantes. Temos bons carros GT4 a prepararem-se para o campeonato e a mais recente novidade é a chegada de um Aston Martin Vantage AMR GT4, que será assitido pela Araújo Competição. Partner Team da AMR (Aston Martin Racing).

A Aston Martin Lisboa vai promover a associação entre um preparador nacional, a Araújo Competição e a AMR, empresa que gere a parte desportiva para as viaturas de turismo, de modo a ser possível colocar em pista um novíssimo Vantage AMR GT4. A marca britânica é uma das mais aclamadas entre os construtores de carros de Grande Turismo, tendo muita tradição na competição deste tipo de automóveis com vitórias nas 24 Horas de Le Mans, 24 Horas de Spa-Francorchamps , entre outras provas de nível mundial.



A Araújo Competição tem uma longa história no automobilismo ibérico, tendo o ano passado estado envolvida no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Supercars Endurance com dois McLaren 570S GT4, o que se traduziu no cetro de pilotos GT4 Bronze em ambas as competições, sempre através de Miguel Cristóvão e Francisco Carvalho.



Este ano, para além de um carro de Woking para Manuel Vistas e outro para Francisco Carvalho e Nuno Batista, a formação de Lisboa terá ainda em pista este Aston Martin Vantage AMR GT4 para Álvaro Ramos e Fernando Soares, que será inscrito na categoria GTC, divisão GTX.

Para Fernando Soares “foi com grande agrado que recebi o convite do Álvaro e da Araújo Competição. Estando eu ligado à Aston Martin e ser um grande adepto da marca, foi fácil responder positivamente e, portanto, vou disputar este ano o Campeonato de Portugal de Velocidade e o Supercars Endurance. O Vantage é muito diferente do carro com que corri no Historic Endurance, tem muita tecnologia e penso que será muito competitivo. Acredito que temos a possibilidade de lutar pelas vitórias na nossa categoria, mas temos ainda muito trabalho pela frente”.



Álvaro Ramos, o Vice-Campeão da categoria GTC, está empenhado em melhor o seu resultado em 2023: “este é o meu segundo ano nesta competição, que considero ser a melhor e mais competitiva de Portugal e da Península Ibérica. Em 2022 fiquei no segundo lugar do campeonato, na categoria GTC, e penso que esta temporada poderemos voltar a estar na luta pelas vitórias. Talvez possamos terminar a época numa posição melhor que no ano passado. Temos um carro completamente novo, vamos ter de trabalhar, mas penso que o Aston Martin será muito competitivo com a assistência da Araújo Competição”.



Gonçalo Araújo, responsável pela Araújo Competição, considera ser “fantástico associarmo-nos com uma marca como a Aston Martin, que tem uma longa história no automobilismo, e queremos agradecer à Aston Martin pela confiança que deposita em nós. Esta parceria demonstra também a vitalidade que o Campeonato de Portugal de Velocidade e o Supercars Endurance demonstra atualmente, sendo atractivo para os importadores de grandes marcas.

O Aston Martin Vantage é completamente novo para nós, mas penso que isso será ultrapassado e acreditamos que poderemos estar num nível competitivo já no Algarve. O nosso objetivo passa por trabalhar com os pilotos e ajudá-los a desenvolver de modo a poderem lutar pela vitória na categoria GTC para depois darem o salto para a GT4 Bronze”.