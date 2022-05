CPV: Três McLaren na frente dos treinos livres | AutoSport

A dupla espanhola Gonzalo de Andrés/Fernando Navarrete, no McLaren 570S GT4 da SMC Motorsport, registou, na tarde deste sábado, o melhor tempo na sessão de treinos livres da jornada de abertura do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV)/Iberian Supercars by Hankook, no circuito espanhol de Jarama. A superioridade dos GT4 da marca do construtor britânico foi evidente, já que os segundo e terceiro lugares não “escaparam” a Guillermo Aso/Tomás Pintos e aos portugueses Francisco Carvalho/Miguel Cristóvão.

Três McLaren 570S na frente não constituiram surpresa, até porque os dois primeiros, ambos da equipa SMC Motorsport, estavam em “casa”, sendo de assinalar que Andrés e Navarrete viram-se forçados a recorrer ao carro de reserva, na sequência do forte acidente sofrido por aquele último no treino privado matinal. Apesar do percalço, a dupla deixou boas indicações para a qualificação, a realizar ainda na tarde deste sábado, na qual se prevê um despique cerrado pela conquista dos primeiros lugares na grelha para as duas corridas (45’ com uma paragem na boxe) a serem disputadas este domingo.

Manuel Gião e Elias Niskanen, no Mercedes AMG GT4 da Lema Racing, foram quem mais se aproximou do trio da dianteira, enquanto o jovem José Barros não deixou de surpreender, juntando à superioridade manifestada na classe GTC um magnífico quinto lugar absoluto, deixando a uma margem considerável a dupla da Tockwirth Motorsports, Jemma Moore/Aubrey Hall, no Ginetta G50.

De igual modo, Daniel Teixeira levou o CUPRA da JT59 Racing Team à primazia na classe TCR, mas também a um lugar de destaque (7º) em termos absolutos, enquanto Vasco Barros, com o KIA Ceed, conseguiu superiorizar-se ao Hyundai Elantra N TCR da dupla António Coimbra/Luís Silva.

TREINOS LIVRES

1º, Fernando Navarrete/Gonzalo de Andrés (SMC Motorsport/McLaren 570S GT4/GT4 PRO), 1.40.482

2º, Guillermo Aso/Tomás Pintos (SMC Motorsport/McLAren 570S GT4/GT4 PRO), 1.40.819

3º, Miguel Cristóvão/Francisco Carvalho (Araújo Competição/McLaren 570S GT4/GT4 Bronze), 1.41.343

4º, Manuel Gião/ Elias Niskanen (Lema Racing/Mercedes GT4/GT4 PRO), 1.41.830

5º, José Barros (Veloso Motorsport/Porsche 997 GT3 Cup/GTC), 1.41.941

6º, Patrick Cunha/Jorge Rodrigues (Veloso Motorsport/Audi R8 LMS/GT4 Bronze), 1.42.086

7º, Daniel Teixeira (JT 59 Racing Team/CUPRA TCR/TCR), 1.42.310

8º, Álvaro Fontes/Marmaduke Hall (Tockwith Motorsports/Ginetta G55/GT4 PRO), 1.42.875

9º, Vasco Barros (LOB Motorsport/KIA Ceed TCR/TCR), 1.43.766

10º, Jemma Moore/Aubrey Hall (Tockwith Motorsports/Ginetta G50/GTC), 1.43.812

11º, António Coimbra/Luís Silva (Sports & You/Hyundai Elantra N TCR/TCR), 1.44.065

12º, Andrius Zemaitis (PROGT/Porsche Cayman GT4/GT4 Bronze), 1.46.268

13º, Miguel Caetano/João Posser (Veloso Motorsport/Porsche 997 GT3 Cup/GTC), 1.48.708

14º, Alfonso Colomina (SMC Motorsport/Peugeot 308 Racing Cup/TCR), 1.50.644

15º, Álvaro Ramos/Fred Blok (Araújo Competição/McLaren 570 S/GT4 Bronze), 1.56.609