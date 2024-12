CPV: Trabalhar com duas marcas não é problemas para a Speedy Motorsport

A Speedy Motorsport, equipa sediada no norte de Portugal, tem se destacado no Iberian Supercars e no Campeonato de Portugal de Velocidade, optando por competir com carros de marcas diferentes. Em 2023, a equipa conquistou o título de pilotos com um BMW M4 GT4, mas decidiu investir nos Toyota GR Supra GT4 EVO em 2024 devido ao desempenho consistente do modelo em campeonatos internacionais e ao forte suporte técnico oferecido pela Toyota Gazoo Racing.

Além dos dois Supras, a Speedy Motorsport também compete com três Porsche Cayman de diferentes gerações, enfrentando desafios específicos na gestão das suas configurações. Apesar disso, a equipa implementou estruturas independentes para cada marca e mantém boas relações com ambas as fabricantes, permitindo uma operação eficiente.

Pedro Salvador, chefe da equipa, destacou que a metodologia de trabalho é padronizada, mas os Supras permitem maior troca de informações entre si por serem do mesmo modelo, enquanto os Porsches, de gerações diferentes, exigem abordagens mais individualizadas. O suporte técnico e o fornecimento de peças, especialmente por parte da Toyota, têm sido fundamentais para o sucesso da equipa em múltiplas categorias.

“Fui estando atento ao que se passava nos outros campeonatos, particularmente no campeonato francês, onde o Supra esteve sempre na luta pelas vitórias”, começou por dizer Pedro Salvador. “Após o primeiro contacto com a Toyota Gazoo Racing, gostei da recetividade, da visão que têm sobre a categoria, da proactividade no desenvolvimento do carro e do apoio técnico disponibilizado. O processo seguiu os trâmites normais e estamos muito satisfeitos com a forma como a época se desenrolou. Com a presença de mais Supras no Iberian Supercars / Campeonato de Portugal de Velocidade, a disponibilização de um enorme pack de peças sobressalentes e o constante apoio técnico são uma enorme mais-valia”.

“Após nove anos de atividade, nas mais diversas competições, é algo que acontece naturalmente com a normalidade que se impõe (n.d.r.: competir com carros de marca diferentes). Dentro da mesma estrutura, temos equipas técnicas que funcionam de forma independente, o que acaba por simplificar a tarefa. Da parte da ligação à marca, temos uma ótima relação também com a Porsche Motorsport e com Manthey Racing, das quais somos clientes há alguns anos. A única limitação acaba por ser ao nível de material sobressalente, uma vez que a marca não se faz representar no campeonato com um camião de peças, tal como faz a Gazoo Racing via Sports & You”

“A metodologia de trabalho é comum a todos os carros, independentemente do modelo ou categoria abrangida. No caso dos Porsche, uma vez que se trata de gerações diferentes, não há trabalho de ‘set-up’ que seja útil de um para o outro, ainda que as informações recolhidas sejam sempre úteis. No caso dos Toyota, o trabalho de ‘set-up’ acaba por ser útil de um carro para o outro, ainda que o ‘fine-tuning’ de cada um deles seja feito de forma independente, de acordo com o ‘feeling’ dos pilotos”