CPV: Toyota com aposta reforçada e com duas duplas de peso

A Toyota mantém‑se como uma referência incontornável do desporto motorizado mundial, com presença destacada em competições de ralis, todo‑o‑terreno e endurance. Em Portugal, essa tradição competitiva é prolongada pela Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, que em 2026 reforça a sua aposta nas principais frentes do automobilismo nacional e ibérico.

Depois de um 2025 repleto de vitórias, a Toyota aprofunda o investimento nas três disciplinas, com dois Toyota GR Yaris Rally2 e dois Toyota GR Supra GT4 integrados nos programas oficiais ao longo da temporada, mantendo igualmente a continuidade no todo‑o‑terreno. Esta ampliação da frota espelha a ambição de elevar a competitividade da marca no panorama ibérico e consolidar a sua influência desportiva.

Na velocidade, depois de um ano em que demonstrou capacidade para discutir vitórias e títulos, a equipa pretende manter‑se na linha da frente. A introdução de um segundo GR Supra GT4 no programa oficial representa um passo natural numa lógica de crescimento sustentado, com o objetivo de voltar a discutir títulos e, simultaneamente, promover jovens talentos. E é precisamente uma combinação de juventude e experiência que a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal apresenta nos seus alinhamentos.

Francisco Mora / Rodrigo Almeida

É uma dupla inédita e muito forte para esta temporada de 2026. A competir na categoria GT4 Pro, Francisco Mora mantém‑se na Toyota, agora com a companhia de Rodrigo Almeida.

Mora dispensa apresentações e é uma das referências da velocidade nacional. O piloto português, que já conta com oito títulos nacionais, mudou‑se para a TGR Caetano Portugal em 2025, reeditando a bem‑sucedida dupla com Francisco Abreu. Este ciclo com a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal surge depois de um percurso sólido nos TCR e nos GT, acumulando títulos nacionais e conquistando inclusivamente um título em Espanha. Mora é um dos grandes trunfos da TGR Caetano Portugal.

Rodrigo Almeida, luso‑moçambicano, ganhou projeção no DTM Trophy e, mais tarde, no ADAC GT4 Germany. Desde 2021 que compete fora de portas, com passagens pela Porsche Carrera Cup France e pela Porsche Carrera Cup Asia. Em 2025 deu um passo importante ao estrear‑se em GT3 com a Comtoyou Racing, no GT World Challenge Europe. Em 2026 aposta novamente nas competições nacionais, integrado no projeto Toyota, formando com Mora uma das duplas em maior destaque.

Francisco Abreu / José Carlos Pires

A TGR Caetano Portugal parece apostada em reeditar duplas de sucesso. Se em 2025 a dupla Mora/Abreu permitiu à equipa lutar por vitórias e títulos, em 2026 a fórmula repete‑se com Francisco Abreu e José Carlos Pires, alinhamento responsável pelo segundo GR Supra GT4 Evo2, inscrito na categoria Pro‑Am.

Abreu construiu a carreira sobretudo em turismos e GT, com passagens por campeonatos como o TCR Ibérico, o TCR Europe e o Campeonato de Portugal de Velocidade. Com três títulos nacionais e vários títulos espanhóis e ibéricos, é um dos valores seguros da velocidade nacional, tendo conquistado o seu último título em 2023, precisamente com José Carlos Pires ao seu lado.

Pires construiu uma carreira sólida nos Caterham e, em 2023, deu o salto para os GT4, novamente com Abreu como companheiro de equipa, conquistando o título nacional numa estreia auspiciosa. Em 2024 já competiu com o GR Supra GT4 Evo2, mantendo‑se na luta por vitórias e títulos. Depois de ter passado pela Speedy (campeão em 2023), pela RACAR (2024) e de ter regressado à Speedy (2025), Pires chega agora à TGR Caetano Portugal para prolongar a sua trajetória nas competições nacionais e ibéricas.

Parece não subsistirem dúvidas de que a TGR Caetano Portugal está a apostar em força nos campeonatos nacionais e ibéricos de velocidade. Duas duplas fortíssimas, pilotos com provas dadas e um carro que se tem afirmado como referência a nível ibérico compõem um projeto que, em teoria, tem tudo para ser vencedor. Mas a concorrência é também feroz e o CPV 2026 promete.