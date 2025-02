CPV: Tockwith Motorsports com quatro carros

A Tockwith Motorsports reforça a sua presença no Iberian Supercars, Supercars España e Campeonato de Portugal com três Ginetta G55 na divisão GTX e um Porsche 911 na Cup. Tradicional competidora, a equipa inglesa busca novos títulos após o sucesso de 2024.

Divisão GTX:

Simon Moore e Tomás Pinto Abreu , campeões de 2024, retornam com um Ginetta G55 #25 para defenderem os seus títulos.

, campeões de 2024, retornam com um para defenderem os seus títulos. Steve Kirton e Jonathan Elsworth compartilham outro Ginetta G55, após terminarem em terceiro e quarto no ano passado.

compartilham outro Ginetta G55, após terminarem em terceiro e quarto no ano passado. Gracie Mitchell e Luca Staccini Anzanello formam a dupla do terceiro carro, trazendo experiência de GT e carros de turismo.

Divisão Cup:

Dave Benett e Marcus Fothergill, vice-campeões de 2024, seguem no Porsche 911 para buscar o título em 2025.

Nigel Moore, o chefe de equipa da formação britânica que tem uma antena operacional em Espanha, mostra-se confiante para a nova época. “Estamos entusiasmados por renovar a aposta no campeonato. Continuamos com alguns pilotos fantásticos das temporadas anteriores e damos as boas-vindas a alguns novos para 2025. Mal podemos esperar pelo início da época, com o teste oficial já no próximo mês. Estamos prontos para competir num grande campeonato e lutar pelos lugares de topo”, afirmou o responsável da Tockwith Motorsports, que tem ainda um Mercedes AMG GT4 para o qual procura pilotos.

O Autódromo Internacional do Algarve nos dias 5 e 6 de abril recebe a primeira jornada do ano, realizando-se no dia 22 de março o teste oficial de pré-época no Autódromo do Estoril.