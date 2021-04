CPV: Thomas Biagi, Campeão do Mundo FIA GT, confirma participação

O Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV está cada vez mais interessante e a lista de pilotos inscritos continua a crescer em quantidade e qualidade, o que sublinha, também, a importância do regresso da competição de topo da velocidade nacional com um calendário bem-adaptado à conjuntura atual e com um regulamento equilibrado e justo.

Não estranha, por isso, que além de vários pilotos de topo nacionais já consagrados e alguns jovens talentos, muitos sejam os pilotos internacionais interessados na competição lusa.

O mais recente reforço do plantel do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV é um nome de peso e que vai formar uma dupla de classe e talento. O piloto checo nascido na Venezuela, Zdenek Chovanec vai ter a seu lado Thomas Biagi, ao volante de um competitivo Ferrari 458 Challenge.

O piloto, nascido em Bolonha, Itália, há 44 anos, é um veterano da competição automóvel com um palmarés recheado. Começou no karting conquistando títulos interno e internacionais para se sentar num Fórmula Alfa Boxer com tenros 16 anos.

Passou pela Fórmula 3 e foi vice-campeão da F3000 europeia. Abandonou os monolugares e passou para os GT e o sucesso foi imediato: foi campeão FIA GT em 2003, regressou a esse campeonato mais tarde e voltou a ser campeão em 2007. Thomas Biagi conquistou a vitória no Campeonato Superstars e em 2016 venceu a categoria GT3 ProAm no Internacional GT Open.

É com esta carreira que Thomas Biagi se apresenta ao lado de Zdenek Chovanec, formando uma dupla que promete nesta primeira edição do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport Tv, prometendo fazer vida difícil aos candidatos que já se vão perfilando na antecâmara do início da competição.



Paulo Pinheiro e Pedro Marreiros (organização do Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV) – “estamos muito satisfeitos com a adesão à ideia suportada pela FPAK de um campeonato de Portugal com estas premissas. Naturalmente que a presença de um piloto do calibre do Thomas Biagi permite lançar a rede a um alargado grupo de pilotos e equipas que podem ter em Portugal uma excelente oportunidade de competir a preços justos e com um calendário equilibrado, um regulamento justo e competição forte.

Estamos todos ansiosos que chegue a primeira prova que, recordo, será prova de apoio ao GP de Portugal de F1 e terá transmissão televisiva na Sport TV.”