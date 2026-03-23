CPV: Teste no Estoril foi primeira amostra da temporada 2026

O Teste Oficial de Pré-Temporada do Supercars Endurance decorreu ontem, reunindo um número expressivo de equipas e viaturas e antecipando uma temporada de 2026 marcada pela competitividade e por várias novidades no panorama ibérico da velocidade.

A sessão contou com 13 equipas e 22 carros em pista, distribuídos pelas categorias GT4, GTC e Turismo, evidenciando o crescimento sustentado do campeonato. A nova época será marcada pela separação das grelhas entre GT4 e as restantes categorias, uma alteração que deverá influenciar a dinâmica competitiva. Do lado dos GT4, segundo pudemos apurar, já sobram poucas vagas, pelo que deveremos contar com um plantel repleto, com quantidade e qualidade. O campeonato dá um sinal de vitalidade, consolidado a sua posição como uma das competições de referência dos GT4 na Europa. A chegada de cada vez mais pilotos de fora é um sinal que o trabalho que tem sido feito ao longo das últimas épocas dá cada vez mais frutos.

Algumas novidades para esta temporada

Na divisão GTC e Turismo, o período de defeso trouxe mudanças relevantes. A Art of Speed reforça-se com Adam Fawsitt e estreou Nicole Drought, enquanto a Protech Motorsport apresenta uma estrutura alargada, incluindo Lucas Fothergill. A Chefo Sport também se destacou ao testar três Ligier JS2 R e avaliar novos pilotos, assumindo ambições na luta pelos lugares cimeiros da divisão GTX.

Outro dos focos de interesse foi a presença de Carlos Vieira, que testou um Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport da Veloso Motorsport, ponderando um eventual regresso à competição. A equipa celebra 35 anos de atividade após uma vitória na última jornada da época anterior.

A SMC Motorsport marcou presença com dois McLaren Artura GT4 e prevê expandir a sua participação para três carros em 2026, distribuídos por diferentes categorias. Já a Speedy Motorsport aproveitou a sessão para preparar a nova temporada, onde apresentará uma imagem renovada. Vimos algumas equipas que marcaram presença apenas na parte da manhã do teste, como a Speedy e a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, tendo rumado a sul, para o AIA para continuar a sua preparação para a temporada 2026.

A Monteiros Competições testou um Aston Martin Vantage AMR GT4, avaliando a possibilidade de subir à categoria GT4, enquanto a FPAK Júnior Team voltou a atrair forte adesão no seu processo de seleção, identificando jovens pilotos com elevado potencial.

O dobro das corridas e novo formato à vista

Iremos ver mudanças no formato do fim de semana, também motivadas pela divisão das grelhas entre os GT4 e os GTC e Turismos. Esta fórmula foi já usada em 2025 em vários fins de semana, mas passará a ser a norma, dando o dobro da emoção e permitindo que o espetáculo saia beneficiado. E com isso, é esperado um novo formato. Portanto, casa praticamente cheia, boas novidades à vista e uma competição que, pelo menos, deverá manter o nível competitivo revelado em 2025. E se assim for, são excelentes notícias para os fãs.

A nova temporada arranca a 16 e 17 de maio, no Autódromo Internacional do Algarve, prolongando-se até dezembro e reforçando o estatuto do campeonato como principal referência da velocidade na Península Ibérica.