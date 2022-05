CPV / Supercars: Navarrete e de Andrés voltam a vencer | AutoSport

Fernando Navarrete e Gonzalo de André voltaram a vencer em Jarama, na segunda corrida do CPV / Iberian Supercars. A dupla do McLaren 570 S GT4 foi novamente a mais forte ficando à frente da dupla que ficou também em segundo lugar na primeira corrida, Álvaro Fontes e Marmaduke Hall, no Ginetta G55. A fechar o pódio na geral e na categoria GT4 Pro ficou a dupla Manuel Gião e Elias Niskanen.

Guillermo Aso e Tomás Pintos foram quartos e em quinto lugar ficou Daniel Teixeira, mais uma vez em evidência, vencendo na classe TCR. A vitória na categorias GT4 Bronze ficou para Andrius Zemaitis (Porsche Cayman GT4) e em GTC, nova vitória para a dupla Aubrey Hall e Jemma Moore (Ginetta G50).

Resultados: