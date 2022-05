CPV / Supercars: Fernando Navarrete / Gonzalo De Andrés vencem a corrida 1 | AutoSport

A dupla Fernando Navarrete / Gonzalo De Andrés venceu a corrida 1 do CPV / Iberian Supercars em Jarama. A dupla do McLaren 570S GT4 terminou a prova no primeiro lugar, vencendo também a categoria GT Pro, com a dupla Álvaro Fontes / Marmaduke Hall (Ginetta G55) depois de uma excelente recuperação de Hall na segunda metade da corrida. Manuel Gião / Elias Niskanen (Mercedes GT4) completou o pódio na estreia de Gião ao volante de um GT4.

A dupla Miguel Cristóvão / Francisco Carvalho (McLaren 570S) ficou em quarto da geral e primeiro da categoria GT Bronze, enquanto que em GTC foi a dupla Aubrey Hall 7 Jemma Moore (Ginetta G50) a levar a melhor. Daniel Teixeira (Cupra TCR) voltou a ser o mais forte em TCR e foi o claro vencedor nesta categoria.

A segunda corrida do fim de semana está agendada para as 13:30.