CPV / Supercars Endurance: Navarrete e de Andrés em dose dupla | AutoSport

Depois de vários meses de espera o CPV voltou às pistas. A primeria jornada do ano teve como palco o circuito espanhol de Jarama.

Foi com uma grelha de 15 inscrítos que o CPV viu a luz verde em 2022. Numa prova que contou também com a presença das equipas que vão disputar o Supercars Endurance, a competição maior da velocidade nacional começou com um bom espetáculo.

Na definição dos lugares da grelha para a primeira corrida, Miguel Cristóvão, que teve Francisco Carvalho como colega de equipa na Araújo Competição, esteve imparável e foi o único dos três McLaren mais rápidos a conseguir entrar no segundo 39, batendo Fernando Navarrete por 0.397s e Guillermo Aso por 0.563. Daniel Teixeira esteve em plano de destaque, ao dominar de forma clara nos TCR. Na classe GTC, o jovem José Barros (Porsche 911 Cup) também não deu hipóteses ao britânico Aubrey Hall, no Ginetta G50 da Tockwith Motorsports.

Gonzalo de Andrés, colega de Fernando Navarrete ao volante do segundo McLaren 570S da SMC Motorsport, assumiu o protagonismo na segunda qualificação e até bateu o “crono” estabelecido por Miguel Cristóvão (1.39.162) na primeira, ao fazer 1.39.162. E Tomas Pintos, no outro carro da equipa madrilena, juntou-se ao “patrão” na primeira fila da grelha para a segunda corrida. Desta vez, o Ginetta G55 de Marmaduke Hall e o Mercedes AMG GT4 de Elias Niskanen deixaram para trás o McLaren da Araújo Competição que havia conquistado a “pole” na primeira qualificação e agora tinha Francisco Carvalho aos comandos. Daniel Teixeira repetiu o domínio na classe TCR. Na classe GTC, e tal como na qualificação anterior, José Barros (Porsche 911 Cup) voltou a superiorizar-se ao Ginetta G50 da Tockwith Motorsports, agora conduzido por Jemma Moore.

Corrida 1

A dupla Fernando Navarrete/Gonzalo de Andrés, venceu a primeira corrida da jornada de abertura ao bater Álvaro Fontes e Marmaduke Hall (Ginetta G55 GT4) por apenas 0.254s, na sequência de um despique emocionante travado até a bandeira xadrez.

Os McLaren dominaram mais de metade da corrida (45 minutos), mas nas últimas voltas os seus pilotos passaram por algum sofrimento. E foi por pouco que Marmaduke Hall não conseguiu levar o Ginetta da Tockwith Mototsports ao lugar mais alto do pódio, depois de fazer uma corrida… de trás para a frente, deixando para trás a dupla portuguesa Miguel Cristóvão/Francisco Carvalho, que chegou a ser líder, mas também perdeu andamento na parte final. Numa corrida bastante movimentada e com diversos despiques, quem teve o cuidado de poupar os pneus na fase inicial veio a colher louros, como sucedeu à dupla Manuel Gião/Elias Niskanen que depois de ter andado pelo sétimo lugar ainda acabou no pódio. O Audi R8 LMS da Veloso Motorsport guiado por Jorge Rodrigues e Patrick Cunha, apesar das dificuldades por que passou, obteve um resultado interessante.

Protagonista de uma excelente prova até ser traído pela caixa de velocidades do Porsche 911 Cup, o jovem José Barros dominou a classe GTC e ainda mediu forças com o Mercedes AMG GT4 e o Ginetta G55, faltando-lhe o resultado que espelhasse esse desempenho. O triunfo na classe GTC foi coinquistado pela dupla do Ginetta G50 Jemma Moore/Aubrey Hall. Desafortunado esteve também Vasco Barros que viu o seu KIA Ceed ser vítima do toque de um adversário na primeira volta e ainda ficou com o pneu furado. Na classe TCR, Daniel Teixeira esteve intocável, face à dupla António Coimbra/Luís Silva que procurou, aos poucos, adaptar-se à condução do Hyundai Elantra, mas nem por isso esteve isento de problemas, com problemas na bomba de combustível.

Corrida 2

Gonzalo de Andrés e Fernando Navarrete foram os grandes senhores da jornada de abertura do CPV /Supercars Endurance by Hankook ao assinarem, também, a vitória na segunda corrida, no circuito de Jarama. Desta vez, e ao contrário do sucedido na primeira corrida, superiorizaram-se com uma vantagem significativa (5.018s) aos mesmos Marmaduke Hall e Álvaro Fontes que umas horas antes lhes haviam vendido cara a derrota. Partindo da “pole position”, os pilotos do McLaren número 119 estiveram sempre na liderança e de início ainda chegou a pensar-se que a luta pelos lugares do pódio ia conhecer momentos de muita emoção, mas tal foi sol de pouca dura. Francisco Carvalho manteve o McLaren da Araújo Competição bem lá na frente, junto do líder e a Marmaduke Hall, só que um problema elétrico, surgido quando entregou o carro ao seu colega Miguel Cristóvão, deitou tudo a perder.

Depois do acidente de Fernando Navarrete nos treinos livres de sábado que deixou um dos McLaren da SMC Motorsport fora de combate, obrigando a equipa a recorrer à unidade de reserva, o piloto e “patrão” Gonzalo de Andres estava longe de imaginar um fim de semana perfeito, com duas vitórias. Quem também tinha razões para estar satisfeito era Manuel Gião, que entrou em ação na segunda metade da corrida e levou o carro da Lema Racing ao pódio, batendo o segundo McLaren da SMC na última volta.

Patrick Cunha arrancou bem, colocando o Audi R8 LMS da Veloso Motorsport nos primeiros lugares, entre os McLaren, mas acabou por ser tocado pelo carro de Tomás Pintos, saindo de pista e o tempo perdido foi suficiente para comprometer a obtenção de um resultado melhor.

Quem voltou a não ter a sorte foi o jovem Vasco Barros que levou o KIA Ceed da LOB Motorsport a liderar a classe TCR, face a Daniel Teixeira, até ser forçado a desistir quando se quebrou o painel de bordo. Teixeira, que manteve sempre alguma pressão sobre o seu adversário direto – o Hyundai Elantra teve uma saída de pista e ficou irremediavelmente atrasado –, somou uma nova vitória e algo diferente da alcançada na parte da manhã.

Com José Barros (Porsche 911 Cup) ausente, na sequência dos problemas de caixa de velocidade que tinham ditado a desistência na primeira corrida, quando era líder destacado da classe GTC, Jemma Moore e Aubrey Hall, no Ginetta G50 da Tockwith Motorsport, somaram a vitória, até porque uma saída de pista de João Posser (Porsche 911 Cup), devido a problemas técnicos, também o atrasou.

O que disseram os protagonistas

Gonzalo de Andrés: “Na corrida 1, o Fernando no início fez um turno muito bom, mas depois, até devido ao peso do carro, com efeito no desgaste dos pneus, começámos a perder ritmo. Nas últimas voltas tive de me defender para não deixar fugir a vitória. Em 2021 conseguimos, nesta mesma pista, a ‘pole’ e depois tivemos problemas elétricos, as corridas são mesmo assim, mas não estava certo que as coisas nos corressem tão bem. Estas duas vitórias sabem ainda melhor, se pensarmos no acidente de sábado. A equipa fez um trabalho fantástico”,

Manuel Gião: “Faltou-nos potência, mas a minha experiência de GT’s levou-me a não forçar os pneus nas primeiras voltas, para depois o meu colega pode aumentar o ritmo no seu turno de condução. E assim foi, pois os McLaren acabaram por pagar a fatura. Há uma diferença de 20 km/h na reta. Portanto, só nos restava fazer uma boa gestão dos pneus no início, para no final tentarmos atacar. Foi o que fizémos e com bons resultados. É ótimo começar o campeonato no pódio”.

Miguel Cristóvão: “Podíamos ter ganho a [segunda] corrida, mas ao sair das boxes, devido a um qualquer problema elétrico, o carro não andava a mais de 45 km/h. Tive de reiniciar o motor e com isso perdi muito tempo”.

Francisco Carvalho: “Tanto o Mercedes como o Ginetta desgastam menos os pneus que os McLaren e eu não consegui defender-me nas últimas voltas da corrida 1”.

Daniel Teixeira: “Conseguimos resolver os problemas de motor sentidos na primeira corrida e agora, quando cheguei à liderança dos TCR limitei-me a gerir a prova para garantir mais uma vitória, que era o objetivo”.

Patrick Cunha: “A primeira corrida foi de trás para a frente, mas estivemos a trabalhar no carro desde que chegamos a Jarama, pois tinha um problema elétrico, faltando-nos, contudo, uma boa afinação. Na segunda corrida estava tudo a correr tão bem… O comportamento do Audi estava melhor, mas ainda temos muito trabalho pela frente”

Corrida 1 Pilotos

Classe



Carro



Tempos











1º Fernando Navarrete/Gonzalo de Andrés GT4 Pro McLaren 570S GT4 46m28.133s 2º Álvaro Fontes/Marmaduke Hall GT4 Pro Ginetta G55 GT4 + 0.254s 3º Manuel Gião/Elias Niskanen GT4 Pro Mercedes AMG GT4 + 6.437s 4º Miguel Cristóvão/Francisco Carvalho Vencedor GT4 Bronze McLaren 570S GT4 + 9.330s 7º Aubrey Hall/Jemma Moore Vencedor GTC Ginetta G50 + 1.15.542 8º Daniel Texeira Vencedor TCR Cupra TCR + 1:20.335