CPV, Sérgio Azevedo: “Consistência deixa-nos naturalmente muito motivados”

Sérgio Azevedo está a protagonizar uma temporada de relevo no Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, estando envolvido na luta pelos títulos. O piloto da Batina Racing mostra-se entusiasmado com a forma como a época lhe tem vindo a correr, mas espera uma segunda metade desafiante.

Ao volante do Toyota GR Supra GT4 EVO2, que partilha com Orlando Batina, o cascalense tem sido um dos nomes mais consistentes da temporada, somando pódios em todas as corridas e tendo já provado o sabor embriagante da vitória, precisamente em Vila Real.

Após as rondas do Algarve e de Vila Real e quando faltam ainda disputar os eventos de Valência, Jerez e Estoril, Sérgio Azevedo e o seu colega de equipa estão no segundo lugar da divisão GT4 Pro-Bronze do Campeonato de Portugal de Velocidade, a apenas oito pontos da liderança.

No Iberian Supercars, com apenas uma etapa disputada, o duo da Batina Racing está no quarto posto com uma desvantagem de sete pontos para os comandantes.

“Preparação para este ano foi mais profissional”

O balanço da época até ao momento reflecte um progresso claro face a temporadas anteriores, algo que o próprio piloto reconhece: “A época tem corrido muito bem. A preparação para este ano foi mais profissional e estruturada, e os resultados estão à vista. Temos tido um carro muito competitivo em todas as provas, e isso tem sido determinante para os bons resultados. A consistência que conseguimos alcançar, com presença em todos os pódios e já com vitórias conquistadas, deixa-nos naturalmente muito motivados para o que ainda aí vem”.

O ponto alto da campanha até agora foi vivido em Vila Real, onde a dupla da Batina Racing venceu a divisão na primeira corrida do fim-de-semana. Um momento que, para Azevedo, teve um sabor especial: “terminámos em terceiro da geral e vencemos a nossa classe. Correr em Vila Real é sempre especial – é o nosso ‘Mónaco’. A moldura humana, a exigência do traçado urbano, o ambiente… Tudo contribui para criar um cenário único. Ganhar ali tem sempre um sabor especial”.

“A grande diferença está no carro”

A solidez competitiva tem raízes numa melhoria técnica assinalável, este ano a cargo da Autoworks Motorsport, visível na forma como a equipa tem preparado cada evento. “A evolução é sempre um processo natural, sobretudo com mais horas de pista e experiência acumulada. Mas este ano, a grande diferença está no carro. Temos conseguido trabalhar muito bem os ‘set-ups’ para cada pista, o que nos permitiu estar competitivos em todos os contextos. É um trabalho de equipa muito afinado e que tem dado frutos”, afirmou Sérgio Azevedo.

Com três eventos ainda por disputar, o piloto da Batina Racing mantém uma postura cautelosa quanto aos objetivos. A classificação mantém-no na luta direta pelos títulos, mas a abordagem mantém-se centrada na consistência. “Todos ambicionam ser campeões. Mas preferimos manter uma abordagem realista: vamos continuar a trabalhar prova a prova, sempre com o máximo de foco e ambição. À medida que o campeonato se desenrola, vamos ajustando os objectivos com base nos resultados e nas oportunidades que surgem. A consistência será chave”, apontou o piloto de Cascais.

“Concorrência é, sem dúvida, o grande desafio”

Para a segunda metade da temporada, Sérgio Azevedo aponta como maior repto nesta fase decisiva a exigência do pelotão campeonato. A experiência e o ritmo dos adversários elevam o nível de competitividade e obrigam a máxima concentração. “A concorrência é, sem dúvida, o grande desafio. Estamos a competir com pilotos de grande qualidade, muitos com mais experiência e um historial competitivo muito forte. Isso obriga-nos a estar sempre no nosso melhor, tanto na preparação como na execução em pista. Mas é também esse nível de exigência que torna tudo mais interessante. É um desafio constante e muito motivador”, concluiu o piloto que faz equipa com Orlando Batina.

Com a aproximação da fase final da temporada, a Batina Racing mantém-se bem posicionada para discutir os títulos do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, estando Sérgio Azevedo e a equipa determinados em se bater pelo sucesso até ao final de 2025, apesar da forte oposição que terão pela frente.