CPV: Segunda jornada em Jarama | AutoSport

O Supercars Endurance e o Campeonato de Portugal de Velocidade têm no próximo fim-de-semana o seu segundo evento da temporada de 2023, no Jarama Classic. As mais importantes competições da Península Ibérica voltam a apresentar uma lista de inscritos numerosa, com vinte e sete concorrentes, o que garante um elevado nível competitivo em pista, tendo como palco o magnífico circuito situado nos arredores de Madrid.



Num traçado composto por elevações e curvas seletivas, esperam-se emoções fortes para todos os que se deslocarem à pista espanhola e àqueles que acompanharam as provas pelas transmissões em directo. Na divisão GT4 Pro, a Lema Racing, com Nuno Pires e Elias Niskanen, venceu ambas as corridas algarvias, mas o duo luso-finlandês teve de se aplicar ao máximo, frente uma esquadra de adversários extremamente forte. A Speedy Motorsport deixou a primeira ronda da temporada com algum amargo de boca. José Carlos Pires e Francisco Abreu conquistaram a pole-position em cada uma das suas qualificações, mas devido a contrariedades, não as conseguiram concretizar em vitórias, apesar de terem mostrado um elevado potencial com o novíssimo BMW M4 GT4 (G82). O carro bávaro estará contra uma armada de Mercedes-AMG GT4, uma vez que, para além da máquina da Lema Racing, também a Racar Motorsport, com Manuel Gião e Carlos Vieira, e a NM Racing Team, com Guillermo Aso e Gilles Vannelet, têm ao seu dispor, automóveis de Estugarda, querendo estas equipas recuperar de inícios de temporada menos auspiciosos.



No entanto, o McLaren 570S GT4 tem-se dado bem com o traçado de Jarama, esperando a SMC Motorsport poder repetir os dois triunfos do ano passado, desta feita com Andrius Zemaitis e Alejandro Geppert, que dividem o carro de Woking da equipa espanhola inscrito na GT4 Pro.



Outro carro que se dá muito bem com os ares de Madrid é o Ginetta G55 GT4, e Bruno Pires e Fábio Mota contam com a experiência da Tockwith Motorsports, que já provou o doce sabor da vitória na pista espanhola, para poder estar na luta pelos lugares cimeiros no próximo fim-de-semana.



Orlando Batina e Sérgio Azevedo, aos comandos de um BMW M4 GT4 da geração anterior, foram uma agradável surpresa no Algarve, mostrando um bom ritmo, o que lhe garantiu um pódio. Em Jarama a dupla da Batina Racing poderá ser novamente um fator na luta pelas posições cimeiras.



Se na GT4 Pro a luta será intensa, na GT4 Bronze não se espera menos, com o Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport a assumir-se como uma das máquinas mais competitivas, assim como o Mercedes-AMG GT4 da NM Racing Team.



Patrick Cunha e Jorge Rodrigues na máquina de Ingolstadt e Alberto de Martín e Nil Montserrat na de Estugarda evidenciaram um ritmo extremamente competitivo no Algarve, imiscuindo-se entre os concorrentes da GT4 Pro. Em Jarama não se espera uma postura diferente destas duas duplas, que serão também protagonistas de grandes batalhas.



Luís Calheiros e Paulo Macedo assinaram uma performance sólida no Algarve com dois pódios e em Jarama poderão continuar a sua adaptação aos comandos do Mercedes-AMG GT4 da Lema Racing, olhando para um lugar no pódio como uma possibilidade forte.



Também na GT4 Bronze estarão dois McLaren 570S GT4 com pilotos ansiosos por poderem explanar na pista espanhola o potencial do material que têm à sua disposição. Francisco Carvalho e Nuno Batista, da Araújo Competição, estão seguramente determinados em repetir o pódio obtido na segunda corrida do Algarve, ao passo que Alfonso Colomina, da SMC Motorsport, deseja ver uma subida de competitividade num circuito que tão bem conhece.



Nos Turismos, Daniel Teixeira é o grande candidato ao triunfo, aos comandos do Cupra TCR, uma vez que foi o vencedor das duas últimas corridas disputadas em Jarama na sua categoria. O piloto da JT59 Racing Team terá, contudo, a oposição de Manuel Sousa e Luís Silva, que terão também ao seu dispor de um carro semelhante, mas inscrito pela Grupo TDS, e se estreiam na histórica pista espanhola.



Borja Hormigos e Héctor Hernández serão igualmente uma dupla a ter conta, uma vez que estão a correr em casa aos comandos de um BMW M240i Racing da Autoworks Motorsport, inscrito na divisão TC.



Os jovens da FPAK Junior Team irão continuar a realizar a sua adaptação ao automobilismo, desta feita com novas duplas. Assim, Lourenço Monteiro e Duarte Pinto Coelho vão encontrar-se no Ginetta G40 nº101, ao passo que Henrique Cruz e Grabriel Caçoilo estarão aos comandos do nº102 e Duarte Camelo e Mariana Machado dividirão o bólide inglês com o dorsal nº103.



Na GTC serão nove os inscritos e tal como nas outras categorias, a emoção está garantida. Álvaro Ramos e Fernando Soares estiveram em grande forma no Algarve, vencendo ambas as corridas na GTX aos comandos do seu belo Aston Martin Vantage AMR GT4 da Araújo Competição. Porém, no seio da equipa de Lisboa terá um oponente de peso o McLaren 570S Trophy de Manuel Vistas e Ruben Vaquinhas, que se estrearam no Algarve aos comandos do carro da marca de Woking com boas indicações.



A Tockwith Motorsports, que já venceu em Jarama, terá dois Ginetta G50 – um para Tomás Pinto Abreu e Simon Moore e outro para Stephen Kirton e Jonathan Elsworth – poderá ser uma força a ter em conta, dada a agilidade do carro inglês.



Os irmãos Miguel e André Nabais não tiveram a sorte do seu lado no Algarve, na sua estreia no automobilismo, procurando em Jarama um fim-de-semana consistente aos comandos do Porsche Cayman GT4 Clubsport da Speedy Motorsport e podem surpreender.



A divisão GTX terá ainda um maior exotismo no evento de Madrid, com Samy Pineda a pilotar um Ligier JS2 R da Chefo Sport, uma máquina que se estreia no Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Endurance.



Ainda na categoria GTC, ainda que na divisão Cup, estão inscritos três Porsche 911 Cup. A Garagem Aurora, com para João Vieira, venceu ambas as corridas do Algarve, mas a Monteiros Competições, com Rui Miritta, e a Tockwith Motorsports/Bespoke Cars Racing, com Marcus Fothergill e Dave Benett na sua máquina de Zuffenhausen, estarão apostadas a contrariar o ascendente inicial da equipa do Porto.



Os dados estão lançados para mais um fim-de-semana de emoções fortes e incerteza, podendo todos os momentos das duas corridas ser seguidas em directo nas redes sociais das competições e na A Bola TV.





INFORMAÇÕES & UTILIDADES



– Lista de inscritos mais abaixo



– Links para as transmissões em direto

Facebook

YouTube



Live Timing



HORÁRIO

Sábado

11h00 – 11h40 Treinos-Livres

15h20 – 15h35 Qualificação 1

15h40 – 15h55 Qualificação 2

Domingo

10h15 – 11h00 Corrida 1 (TV)

14h25 – 15h10 Corrida 2 (TV)