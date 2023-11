CPV/SE: Toyota GR Supra GT4 EVO da Speedy Motorsport estará nas pistas em 2024 | AutoSport

A Toyota vai marcar presença no Iberian Supercars Endurance e o Campeonato de Portugal de Velocidade da próxima temporada através da Speedy Motorsport que vai colocar em pista um dos novos carros que disputarão as duas competições em 2024.

Para além do Porsche que a Speedy Motorsport estreou no Autódromo do Estoril, pelas mãos de Bruno Pires, a equipa nortenha terá uma nova máquina em 2024 : um Toyota GR Supra GT4 EVO.

A máquina japonesa foi lançada no final do ano passado e estreada em pista em 2023, tendo rapidamente demonstrado a sua competitividade, ao vencer o título da GT4 France na classe Silver, para além de conquistar dois triunfos nas GT4 European Series, também na classe Silver.

O carro com o motor de seis cilindros em linha biturbo e uma silhueta bem distinta poderá ser um dos grandes concorrentes durante a próxima temporada.

Com a presença do Toyota nas provas do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade, ficarão a estar representadas sete das doze marcas com carros de acordo com o regulamento GT4, ficando apenas a faltar a Alpine, a Chevrolet, a Ford, a Lotus e a Nissan.