CPV/SE: Sports & You vai entrar em força em 2024 com um GT4 | AutoSport

A Sports & You vai apostar num projeto de relevo no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Iberian Supercars com uma máquina GT4 ainda por revelar, assim como os pilotos que vão estar ao volante do carro.

Em entrevista exclusiva ao AutoSport, José Pedro Fontes assegurou que a estrutura de Baltar está a preparar um projeto para regressar à velocidade nacional e ibérica. “Este ano vamos ter um desafio extra, porque nos estamos a preparar para voltar à velocidade com um projeto importante e também para entrar no todo-o-terreno. São duas modalidades onde já fomos campeões, não são novidade para nós, mas que, devido ao crescimentos dos ralis, não temos estado tão presentes e este ano é nosso objetivo fazer isso”.

O calendário de 2024 do Iberian Supercars, do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Supercars España está definido desde o final do ano passado, permitindo a pilotos e equipas disputar três competições diferentes em seis fins de semana e cinco circuitos distintos. Foi criado uma competição, o Supercars España, respondendo ao crescente interesse que se verifica em Espanha nas competições de GT4 e Turismo. O novo campeonato da Race Ready será disputado ao longo de quatro provas, tal como o Iberian Supercars e o Campeonato de Portugal de Velocidade, começando as três séries no Circuito de Jerez, a 25 e 26 de maio. O CPV passa depois pelo Autódromo do Estoril em julho, rumando em outubro ao Autódromo Internacional do Algarve para terminar a temporada entre o final de novembro e início do mês de dezembro, novamente no Estoril.

A Sports & You marcou presença na grelha do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade na ronda final de temporada de 2023, no Estoril Season Finale by NAPA, tendo na altura servido para avaliar a possibilidade de uma presença mais regular nestas competições em 2024.