CPV/SE: Sports & You marca presença no Estoril e avalia presença mais regular em 2024 | AutoSport

A Sports & You vai marcar presença na grelha do Iberian Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade na ronda final de temporada, o Estoril Season Finale by NAPA, no fim de semana de 25 e 26 de novembro, avaliando desta forma a possibilidade de uma presença mais regular nestas competições em 2024 por parte da estrutura portuguesa.

Com a temporada a chegar ao fim, algumas equipas e pilotos olham para a prova do Autódromo do Estoril, o palco de todas as decisões destas duas competições, como uma forma de avaliar opções ou preparar 2024, sendo este o caso da equipa com sede em Baltar.

A Sports & You inscreverá o seu Hyundai Elantra N TCR para o derradeiro evento da temporada, sendo António Coimbra o piloto de serviço para se bater com os concorrentes da divisão TCR.

Para António Coimbra este é também um regresso ao Iberian Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade, depois de no ano passado se ter sagrado Campeão de Portugal de Velocidade TCR e Vice-Campeão ibérico na companhia de Luís Silva.

Em 2023 a Sports & You não pôde marcar uma presença consistente no Iberian Supercars Endurance e no Campeonato de Portugal de Velocidade, mas como afirma José Pedro Fontes, um dos responsáveis da equipa, isso é algo que se pretende alterar: “a nossa participação neste campeonato foi pontual este ano, mas temos muito interesse. Penso que toda a gente envolvida na sua organização está de parabéns. Desejamos que seja o início de uma participação mais regular no campeonato, no futuro”,

A Estoril Season Finale by NAPA terá o seu início oficial na sexta-feira, dia 24 de Novembro, com os treinos-livres, realizando as qualificações no sábado, ao passo que as corridas das decisões serão disputadas no domingo.