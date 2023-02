CPV/SE: Speedy Motorsport vai estrear em Portugal o novo BMW M4 GT4 | AutoSport

A Speedy Motorsport confirmou a presença no Campeonato de Portugal de Velocidade/Iberian Supercars Endurance com um dos novas máquinas GT4 disponíveis no mercado. A equipa da Maia, fundada e gerida pelo conceituado piloto português Pedro Salvador, estará em pista com um BMW M4 GT4, sendo esta a primeira unidade deste modelo a chegar a Portugal. Trata-se de facto de uma boa notícia para o automobilismo nacional e para estas competições em particular.

“Esta não será a primeira incursão da Speedy Motorsport nas corridas de GT, mas é um passo importante para a equipa e revela a nossa confiança no campeonato e no que há-de vir”, explica Pedro Salvador que não esconde que “é igualmente um privilégio fazê-lo com o único BMW M4 GT4 que está previsto ser entregue este ano em Portugal.”

Este ano, pela primeira vez, o Iberian Supercars Endurance fará parte do BMW M Sports Trophy, a iniciativa do construtor automóvel de Munique que apoia os pilotos e equipas que utilizam modelos da marca em várias competições e eventos por todo o mundo.

A Speedy Motorsport quis trazer para a competição uma das novas máquinas GT4, recaindo a escolha no BMW, com referiu Pedro Salvador. “A ideia foi conseguir trazer um GT4 da nova geração de uma grande marca. Tínhamos a possibilidade de trazer um Porsche ou um BMW, mas no final a escolha recaiu no M4 GT4. Trata-se de um carro que nos dá garantias para lutar pelos lugares cimeiros como estamos acostumados na Speedy Motorsport”.

Com troféus conquistados na velocidade, ralis e todo-terreno, a Speedy Motorsport planeia marcar presença tanto no Iberian Supercars Endurance como no Campeonato de Portugal de Velocidade by Hankook. “Um investimento desta dimensão só faria sentido fazendo os cinco eventos que estão no calendário, até porque só participando em todos os eventos é que podemos maximizar todo o empenho dos nossos patrocinadores neste projecto”, justificou o responsável da equipa.

A dupla de pilotos da Speedy Motorsport e informação adicional do programa desportivo da equipa serão conhecidos nas próximas semanas.