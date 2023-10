CPV/SE: Ruben Vaquinhas e Alexandre Martins dividem Aston Martin com apoio da RACAR | AutoSport

Ruben Vaquinhas vai dividir o Aston Martin Vantage AMR GT4 com Alexandre Martins nas duas últimas rondas do Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade, passando a ter o apoio da equipa RACAR.

Depois de ter rodado os primeiros quilómetros ao volante da nova máquina britânica na sessão de testes que foi levada a cabo no Autódromo do Estoril em setembro, mostrando-se muito satisfeito no final, Rúben Vaquinhas vai dividir o volante do novo Aston Martin Vantage AMR GT4 com o experiente Alexandre Martins, que já passou por competições como a Lamborghini Super Trofeo, realizando a primeira corrida dentro de uma semana em Jerez de la Frontera inscritos na divisão GT4 Bronze.

“O Alexandre tem já alguns anos de corridas, tendo um conhecimento profundo do desporto automóvel e das exigências que este nos põe. Estou confiante de que poderei aprender e evoluir muito ao seu lado, o que me ajudará a conseguir extrair o potencial do carro. Estou confiante de que poderemos lutar por bons resultados na nossa divisão já em Jerez“, afirmou Ruben Vaquinhas no anúncio da nova parceria.

Alexandre Martins revela-se motivado e satisfeito com a escolha do seu novo colega de equipa: “Estou muito agradecido ao Ruben por ter confiado em mim e na Racar Motorsport para esta etapa da sua carreira, em que passará a competir com um performante Aston Martin! Vou trabalhar para o ajudar a evoluir enquanto piloto e dar o máximo para conseguir bons resultados na nossa divisão daquele que é o melhor campeonato da Península Ibérica”.

A próxima etapa do Iberian Supercars Endurance realiza-se no Circuito de Jerez entre os dias 20 e 22 de outubro.