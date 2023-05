CPV / SE, Portimão: Da via das boxes para a vitória para a dupla Pires e Abreu, da Speedy Motorsport | AutoSport

A dupla de pilotos do BMW M4 GT4 #5 operado pela Speedy Motorsport, José Carlos Pires e Francisco Abreu conseguiu a vitória na primeira corrida do ano (na categoria GT4 Pro), depois de uma prestação sem mácula da dupla portuguesa Autódromo Internacional do Algarve. A dupla lusa largou da via das boxes, mas aproveitou a entrada de um Safety Car para recuperar posições e instalar-se na liderança da classificação geral, até ao final.

Foi uma corrida animada, com uma grelha de luxo, contando com 28 carros. Mas o arranque não correu bem para a dupla Fábio Mota / Bruno Pires com um problema no Ginetta G55 GT4, que atirou por terra as ambições da equipa ainda antes da bandeira verde. A liderança da corrida nas primeiras voltas foi discutida pelas duplas Nuno Pires / Elias Niskanen (Mercedes-AMG GT4 – Lema Racing) e Patrick Cunha / Jorge Rodrigues (Audi R8 LMS GT4 – Veloso Motorsport), numa boa troca de argumentos, interrompida pela necessidade da entrada de um Safety Car. O McLaren 570 S GT4 da Araújo Competição, da dupla Francisco Carvalho / Nuno Batista apareceu parado em pista, com uma jante danificada, que terá sido motivado por um toque de um adversário. O SC reagrupou o pelotão e alguns carros entraram logo nas boxes para fazer a troca obrigatória de pilotos. A dupla da Speedy aproveitou da melhor maneira e colocou-se em excelente posição para agarrar o primeiro lugar, o que aconteceu depois de todas as trocas de pilotos terem sido concluídas. A partir daí, foi controlar o andamento e ir cavando o fosso para a dupla do Audi da Veloso Motorsport, que terminou em segundo lugar da geral, vencendo a categoria GT4 Bronze. Em terceiro da geral e segundo nos GT4 Pro. A dupla do Mercedes da Lema Racing fechou o pódio à geral. João Vieira destacou-se na categoria Cup no seu Porsche 911 GT3 Cup, com um sétimo lugar à geral e o triunfo na sua categoria. A dupla Álvaro Ramos e Fernando Soares venceu na categoria GTX no Aston Martin Vantage GT4 e o vencedor na categoria TCR foi o suspeito do costume, com Daniel Texeira a triunfar. Borja Hormingos e Héctor Hernandez do BMW M240i Racing foram os vencedores na categoria TC e a dupla Álvaro Fontes e Miguel Gomez venceu na categoria M2, sem oposição.

A segunda corrida está agendada para as 16:50.