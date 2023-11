CPV/SE: Pelotão TCR pode aumentar na próxima temporada | AutoSport

A etapa final de 2023 do Campeonato de Portugal de Velocidade e Supercars Endurance apresentou uma impressionante lista de inscritos – trinta e quatro carros – havendo também um aumento no número de concorrentes na divisão TCR, composto o pelotão no Autódromo do Estoril por cinco máquinas.

Para além do Cupra TCR de Daniel Teixeira, que se sagrou campeão em todas divisões e categorias que disputava, estiveram ainda em pista mais dois carros da mesma marca, um entregue a Beatriz Correia e José Correia e outro a Manuel Sousa. A dupla da JC Group Racing Team conseguiu dois pódios, ao passo que o piloto do Grupo TDS registou um quinto e um quarto lugares no Estorial.



António Coimbra, no Hyundai Elantra N TCR da Sports & You, regressou com um triunfo no primeiro confronto do evento, ao passo que Paulo Silva e Guilherme Silva, que se estreou no automobilismo, em Audi RS3 LMS TCR da PDauto, somaram um segundo lugar na segunda prova.

A Race Ready considera o aumento do número de inscritos nos TCR uma boa indicação para 2024, esperando que na próxima temporada o número de TCR em pista possa aumentar em ambas as competições.