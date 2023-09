CPV/SE: Número de inscritos em 2023 aumentou e novos carros fortalecem a grelha | AutoSport

Ainda na pausa de verão dos calendários do Supercars Endurance Ibérico e do Campeonato de Portugal de Velocidade, destacam-se alguns fatores na primeira metade da temporada nas duas competições, com especial incidência para o aumento dos inscritos nas provas em 2023 comparativamente aos anos mais recentes e também os novos carros que chegaram às pistas de Portugal e Espanha para fortalecer o pelotão.

O Supercars Endurance e o Campeonato de Portugal de Velocidade têm vindo a crescer nos últimos anos e em 2023 o interesse que gerou teve como consequência o aumento considerável do número de inscritos, passando de uma média de 15 participantes por prova em 2022 para 22 esta temporada.

Se excluirmos a etapa de Vila Real, que conta apenas para a competição nacional, a média deste ano, segundo as contas dos organizadores, subiram para 26 carros por evento.

Estes números representam um incremento de mais de 65%, sublinhando o trabalho que tem sido feito nestas competições, havendo pilotos e equipas de Espanha e Portugal, além dos oriundos da Inglaterra, Eslovénia, Finlândia, França, Ilhas Maurícias e Lituânia.

Entre os carros que compõem as grelhas das duas competições, há muitas novidades. O modelo mais representado é o Mercedes-AMG GT4 com cinco unidades em competição em 2023. Na temporada passada a Lema Racing colocava um destes carros em pista, acabando por permitir a Manuel Gião e Elias Niskanen consagrarem-se campeões da GT4 Pro, mas esta temporada a formação eslovena inscreve mais um, a NM Racing Team coloca dois em pista e a Racar outro exemplar.

O Aston Martin Vantage AMR GT4 que a Araújo Competição inscreve para Álvaro Ramos e Fernando Soares é uma estreia nas competições, enquanto a BMW é outra marca que este ano está representada nas grelhas de partida e com a participação de dois M4 GT4, ainda que de gerações distintas.

A Speedy Motorsport assegura um novíssimo G82 (a geração mais recente) para José Carlos Pires e Francisco Abreu, ao passo que a Batina Racing compete com um F82 (geração anterior) dividido por Sérgio Azevedo e Orlando Batina.

A marca bávara tem ainda em pista um BMW240i Racing da Autoworks Motosport com o qual Borja Hormigos e Héctor Hernández competem na classe TC.

Há ainda mais duas novidades: Aston Martin Vantage AMR GT4 que a Araújo Competição inscreverá para Ruben Vaquinhas e o BMW M4 GT4 (G82) que a mesma equipa apresentou em Vila Real e que ainda não tem dupla definida.