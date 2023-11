CPV/SE, Manuel Gião: “fim de semana frustrante” | AutoSport

Manuel Gião não teve a sorte pelo seu lado na Estoril Season Finale, a última etapa do Iberian Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade, mas mostrou competitividade, evidenciando o crescimento técnico da RACAR Motorsport.

Depois dos dois segundos lugares na etapa de Jerez de la Frontera, o piloto de Vila de Rei estava determinado em prosseguir a senda de bons resultados no Autódromo do Estoril e o início do evento correu-lhe de feição.

Manuel Gião e o seu colega de equipa, Roberto Faria, mostraram muita competitividade durante a sessão de treinos-livres de sexta-feira, tendo a dupla registado o sexto tempo, a meio segundo do mais rápido, num pelotão extremamente compacto.

Este resultado abria excelentes perspectivas para a qualificação do dia seguinte e para as corridas de domingo, estando a RACAR Motorsport confiante de que poderia estar na luta pelas pole-positions e pelas vitórias nas duas corridas.

No entanto, logo na primeira qualificação, Manuel Gião começou a sentir persistentes problemas de motor, conseguindo ainda assim assinar o terceiro tempo da sessão, o que diz bem do equilíbrio geral do Mercedes AMG GT4 da equipa.

Sem tempo para resolver a questão técnica entre as duas qualificações – separadas apenas por cinco minutos – Roberto Faria viu o problema agravar-se e registou o sétimo posto, longe do potencial que vinha mostrando desde os treinos-livres.

Ao longo de todo o dia de sábado, a RACAR Motorsport tudo tentou para resolver os problemas e apresentar o Mercedes AMG GT4 em todas as condições técnicas, desdobrando-se em soluções. No entanto, quando Manuel Gião arrancou para a primeira corrida do fim-de-semana o problema agravara-se, regressando às boxes no final da primeira volta.

A equipa, uma vez mais, aplicou-se em encontrar uma solução para a falha de alimentação do V8 turbo da Mercedes AMG, mas em vão e, na segunda corrida, Roberto Faria não alinhou sequer na grelha de partida.

“Foi um fim de semana frustrante! Mostrámos competitividade desde o primeiro momento que entrámos em pista e estávamos seguros de que estaríamos na luta pelas pole-positions e pelas vitórias, mas desde a primeira qualificação que o motor começou a falhar e isso prejudicou a nossa performance e, na prática, impediu-nos de tomar parte nas duas provas. Foi desapontante, porque o carro estava muito bem afinado e eramos muito rápidos”, afirmou Manuel Gião.

Foi um final de temporada frustrante para o piloto de Vila de Rei, mas ainda assim sublinha aspetos positivos. “Claro que queríamos terminar a temporada com duas pole-positions e dois triunfos, e estou absolutamente convencido de que poderíamos estar na luta por estes objetivos, mas por vezes as corridas são assim. Penso que é de salientar a forma como a RACAR Motorsport se uniu e trabalhou sem descanso para resolver o problema. Toda a equipa cresceu muito ao longo da temporada e está cada vez mais forte, o que nos dá excelente perspetivas para a próxima época”, concluiu Manuel Gião.