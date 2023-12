CPV/SE: Jorge Rodrigues e Patrick Cunha recordam a conquista do título da GT4 Bronze | AutoSport

Jorge Rodrigues e Patrick Cunha protagonizaram este ano uma temporada de elevado nível no Iberian Supercars Endurance e no Campeonato de Portugal de Velocidade, tornando-se Campeões da GT4 Bronze em ambas as competições.



A dupla de Braga apostou tanto na competição de dimensão ibérica como na portuguesa com o intuito de conquistar os respetivos cetros da divisão, partilhando um sofisticado Audi R8 LMS GT4 preparado pela competente Veloso Motorsport.



Ao longo de uma temporada de cinco eventos que visitaram os principais circuitos da Península Ibérica e de Portugal, Jorge Rodrigues e Patrick Cunha evidenciaram uma competitividade impressionante, conquistando sete triunfos em dez corridas perante uma oposição forte e aguerrida.



Um dos muitos pontos altos do duo foi a sua vitória à geral na ronda da 52ª edição do Circuito Internacional de Vila Real. Jorge Rodrigues e Patrick Cunha realizaram uma prova impressionante, batendo toda a concorrência que, tal como se verificou ao longo de todo o ano, era forte e numerosa.



Também o evento final, que se realizou no Autódromo do Estoril no final de Novembro, a dupla que defendeu as cores da Veloso Motorsport viveu emoções fortes. Com um ritmo elevadíssimo, capaz de se baterem pelos triunfos à geral, tanto Jorge Rodrigues como Patrick Cunha assumiram uma abordagem pragmática, gerindo as duas corridas de modo a assegurar os pontos necessários para conquistar os ceptros de GT4 Bronze do Iberian Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade.



No final, a estratégia do duo do Audi R8 LMS GT4 dava frutos, conquistando ambos títulos e tornando-se Campeões de Portugal de Velocidade GT4 Bronze e do Iberian Supercars Endurance GT4 Bronze.



Jorge Rodrigues sublinha a extraordinária época do duo, que se traduziu nas conquistas do título de velocidade mais importante de Portugal e da Península Ibérica: “Foi uma temporada longa e desafiante, com adversário muito fortes que nos obrigaram a dar o nosso melhor e a superar-nos. No final da época todo o nosso esforço foi recompensado e conquistámos os títulos. Para isso foi determinante a Veloso Motorsport, que trabalhou intensamente para nos dar um carro fiável e performante ao longo de todo ano, e claro os nossos patrocinadores que tornaram esta conquistas uma realidade”.



Patrick Cunha aponta que foi uma temporada com algumas dificuldades, mas que foram superadas a caminho da conquista do Iberian Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade . “Foi uma época muito desafiante não só porque os nossos adversários eram muito fortes, mas também porque o nosso carro apresentou algumas dificuldades que nos impediam de explorar todo o seu potencial. A Veloso Motorsport de tudo fez para resolver a questão e antes da prova de Vila Real encontrou uma solução para a questão. A partir daí fomos muito competitivos, andámos sempre na luta pelas melhores posições dos GT4, e entre os carros da GT4 Pro. Aquele triunfo em Vila Real, num circuito tão especial, foi um momento muito único. Foi um ano fantástico, com a conquista do título nacional, vinte anos depois do meu primeiro, e é uma honra para mim estar ao lado do Jorge neste momento, em que se sagra Campeão de Portugal pela primeira vez. Quero agradecer aos meus patrocinadores e a todos aqueles que me apoiaram ao longo de 2023”.

Fotos: Iberian Supercars Endurance / Campeonato de Portugal de Velocidade