CPV/SE: Jorge Rodrigues e Elias Niskanen dividem as pole positions | AutoSport

A grelha de partida para as duas corridas do fecho da época do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV) e do Supercars Endurance (SE), no Autódromo do Estoril estão ordenadas. Jorge Rodrigues (Audi R8 LMS GT4) e Elias Niskanen (Mercedes-AMG GT4) foram os pilotos mais rápidos nas duas sessões de treinos cronometrados para as duas corridas que vão decidir, sábado e domingo, a atribuição dos títulos nas duas competições. Foram duas sessões de qualificação discutidas ao décimo de segundo, a deixarem antever para o fim de semana despiques emocionantes pela discussão dos primeiros lugares.

Na primeira qualificação, Jorge Rodrigues, piloto da Veloso Motorsport, desalojou Bruno Pires (Porsche 911 Cup), líder destacado, face a Álvaro Ramos (McLaren 570S GT4), da classe GTC, do primeiro lugar da grelha mesmo nos últimos instantes da sessão, num despique que envolveu também Manuel Gião (Mercedes-AMG GT4) e no qual entrou, também, José Correia (Mercedes-AMG GT4). Rodrigues foi o único a chegar ao segundo 41, deixando boas indicações quanto ao potencial do Audi nesta final de temporada. Na classe GT4 Pro, Gião esteve claramente em vantagem face aos espanhóis da SMC Motorsport, Guillermo Aso e Fernando Navarrete, nos McLaren 570S GT4, seus rivais na discussão do título, enquanto entre os pretendentes ao ceptro da GT4 Bronze Francisco Carvalho, no McLaren 570S GT4 da Araújo Competição deixou o lituano Andrius Zemaitis (Porsche Cayman GT4) a uma diferença considerável. O mesmo sucedeu, aliás, entre os TCR, com Daniel Teixeira (CUPRA TCR) a superiorizar-se a Luís Silva (Hyundai Elantra N TCR).

Nos últimos instantes da segunda qualificação, o finlandês Elias Niskanen (Mercedes-AMG GT4), da Lema Racing, fixou o melhor tempo e arrebatou a “pole”. Leandro Ribeiro, que partilha o McLaren 570S GT4 da Araújo Competição com Álvaro Ramos, esteve durante alguns minutos na posse do melhor tempo, acabando em terceiro, mas manteve, por 30 décimo de segundo, o primeiro lugar da classe GTC face a Fábio Mota, que colocou de novo o Porsche 911 Cup da Fabela Sport no topo da lista de melhores tempos.

À semelhança do seu colega Gião, Niskanen foi claramente mais veloz que os rivais espanhóis dos McLaren 570S GT4, Tomás Pintos e Gonzalo de Andrés, o mesmo sucedendo, no que respeita a candidatos ao título na classe GT4 Bronze, com Miguel Cristóvão, no McLaren 570S da Araújo Competição, em relação a Andrius Zemaitis (Porsche Cayman GT4). Na classe TCR, Daniel Teixeira (CUPRA TCR), dada a ausência de António Coimbra, que por motivos profissionais, não efetuou a qualificação e partir de último para a corrida de domingo, assegurou tranquilamente primeiro lugar, muito embora não conseguisse, como desejava, um lugar mais à frente na grelha “devido ao intenso tráfego na pista”.

QUALIFICAÇÃO 1 (oficial)

1º, Jorge Rodrigues (Veloso Motorsport/Audi R8 LMS GT4/GT4 Bronze), 1.41.982

2º, Bruno Pires (Fabela Sports/Porsche 911 Cup/GTC), 1.42.072

3º, Manuel Gião (Lema Racing/Mercedes-AMG GT4/GT4 Pro), 1.42.082

4º, José Correia (JC Group Racing/Mercedes-AMG GT4/GT4 Bronze), 1.42.544

5º, Francisco Carvalho (Araújo Competição/McLaren 570S GT4/GT4 Bronze), 1.43.103

6º, Guillermo Aso (SMC Motorsport/McLaren 570S GT4/GT4 Pro), 1.43.773

7º, Daniel Teixeira (JT59 Racing Team/CUPRA TCR/TCR), 1.43.847

8º, Fernando Navarrete (SMC Motorsport/McLaren 570S GT4/GT4 Pro), 1.44.117

9º, Luís Silva (Sports & You/Hyundai Elantra N TCR/TCR), 1.44.402

10º, Andrius Zemaitis (ProGT/Porsche Cayman GT4/GT4 Bronze), 1.44.825

11º, Álvaro Ramos (Araújo Competição/McLaren 570S GT4/GTC), 1.45.090

12º, Pedro Bastos Rezende (Garagem João Gomes/Porsche Cayman 981 MR/GT4 Pro), 1.45.920

13º, Paulo Oliveira (Veloso Motorsport/Porsche Cayman GT4/GT4 Bronze), 1.48.850

14º, Oscar Pires (Lema Racing/Porsche Cayman GT4/GT4 Pro), 1.49.780

15º, Tomás Pinto Abreu (Tockwith Motorsport/Ginetta G50/GTC), 1.50.887

QUALIFICAÇÃO 2 (oficial)

1º, Elias Niskanen (Lema Racing/Mercedes-AMG GT4/GT4 Pro), 1.41.457

2º, Leandro Ribeiro (Araújo Competição/McLaren 570S GT4/GTC), 1.41.887

3º, Fábio Mota (Fabela Sports/Porsche 911 Cup/GTC), 1.41.917

4º, Patrick Cunha (Veloso Motorsport/Audi R8 LMS GT4/GT4 Bronze), 1.42.284

5º, Miguel Cristóvão (Araújo Competição/McLaren 570S GT4/GT4 Bronze), 1.42.350

6º, Tomás Pintos (SMC Motorsport/McLaren 570S GT4/GT4 Pro), 1.42.454

7º, Quique Bordás (Garagem João Gomes/Porsche Cayman 981 MR/GT4 Pro), 1.43.131

8º, Gonzalo de Andrés (SMC Motorsport/McLaren 570S GT4/GT4 Pro), 1.43.251

9º, Alvaro Fontes (Tockwith Motorsport/Ginetta G50/GTC), 1.43.594

10º, Daniel Teixeira (JT59 Racing Team/CUPRA TCR/TCR), 1.44.277

11º, Andrius Zemaitis (ProGT/Porsche Cayman GT4/GT4 Bronze), 1.44.541

12º, Tomasso Lovati (Lema Racing/Porsche Cayman GT4/GT4 Pro), 1.45.369

13º, Gabriela Correia (JC Group Racing/Mercedes-AMG GT4/GT4 Bronze), 1.47.331

14º, Alexandre Fonseca (Veloso Motorsport/Porsche Cayman GT4/GT4 Bronze), 1.47.867

15º, António Coimbra (Sports & You/Hyundai Elantra N TCR/TCR), st

PROGRAMA HORÁRIO DO CPV NO ESTORIL*

SÁBADO: 12:10/12:55 – Corrida 1 (45’)

DOMINGO: 12:10/12:55 – Corrida 2 (45’)

*Hora local (Portugal continental)