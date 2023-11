CPV/SE: João Posser e Miguel Caetano vão competir na ronda final no Estoril | AutoSport

A dupla João Posser e Miguel Caetano vão participar no Estoril Season Finale, ronda de encerramento do Iberian Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade, que se realiza entre os dias 24 e 26 de novembro.

Com uma média de participantes de mais de vinte e dois concorrentes por evento, as duas competições organizadas pela Race Ready prometem ter uma lista de inscritos interessante na derradeira etapa da temporada no Autódromo do Estoril. Alguns dos pilotos são oriundos de outras competições, desejando terminar a sua época no meio do pelotão do Iberian Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade.

A dupla João Posser e Miguel Caetano é um destes casos, participando na prova do Estoril aos comandos de um Porsche 911 Cup inscrito na divisão Cup. “Gosto muito das organizações da Race Ready e esta é uma excelente forma de terminar a temporada, num circuito de que gosto e com uma grelha de partida cheia, que é uma visão espectacular”, afirmou João Posser.

O piloto da Veloso Motorsport e o seu colega de equipa, Miguel Caetano, estão entusiasmados por participar na prova final da temporada e esperam um forte competição. “É claro que, quando entramos em pista queremos sempre fazer o nosso melhor, mas queremos também divertir-nos e este carro é muito engraçado de pilotar. Gostamos de competição e queremos lutar em pista, vamos ver quem serão os nossos adversários”, concluiu João Posser.

A Cup, a divisão dedicada aos Porsche 997 e Porsche 911.1 ex-Carrera Cup, tem ainda o seu vencedor de 2023 por definir, sendo João Vieira e a dupla constituída por Marcus Fothergill e Dave Benett os contendores ao ceptro em ambas as competições.

A Estoril Season Final, a quarta prova do Iberian Supercars Endurance e do Campeonato de Portugal de Velocidade, realiza-se entre os dias 24 e 26 de novembro e decide os títulos.