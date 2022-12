CPV-SE, Gonzalo De Andrés: título da SMC Motorsport “premeia o trabalho de todos” | AutoSport

A SMC Motorsport teve um bom início do Campeonato de Portugal de Velocidade e do Iberian Supercars Endurance (CPV-SE), dominando na ronda inaugural em Jarama. A equipa madrilena, com os dois McLaren 570S GT4, guiados pelas duplas Gonzalo De Andrés/Fernando Navarrete e Guillermo Aso/Tomás Pintos, tornou-se na última ronda, no Estoril, na grande vencedora do título de campeã de equipas tanto do Campeonato de Portugal de Velocidade como do Iberian Supercars Endurance. Um resultado que corresponde às expetativas do team espanhol, liderado pelo também piloto Gonzalo De Andrés, um nome de referência nas competições em circuito do país vizinho.

“Tanto a McLaren Barcelona como nós, SMC Motorsport, estamos satisfeitos com os resultados da temporada e sem dúvida que vamos recordá-la no futuro”, refere o manager da SMC Motorsport, ao fazer uma espécie de balanço da época que começou na pista do Autódromo de Jarama, em meados de maio, para ser concluída no Autódromo do Estoril, seis meses depois.

“O ano passado participámos no campeonato apenas um carro inscrito e esta época decidimos acrescentar mais um. O nosso objetivo seria ganhar o título de equipas, que foi concretizado, e no campeonato de pilotos conseguimos os segundo e terceiro lugares em GT4, o que também foi muito positivo”, acrescentou Gonzalo De Andrés.

O manager e piloto madrileno recusa-se a admitir que soube a pouco à SMC Motorsport a conquista do título de equipas, quando o de pilotos também chegou a estar ao seu alcance…

“Qualquer piloto quer ganhar, mas depois há outras coisas. Lutámos até à última corrida, fomos sempre competitivos ao longo da época, a equipa trabalhou muito bem e estamos satisfeitos por isso. O título de equipas até tem mais valor, porque premeia o trabalho de todos”.

A SMC Motorsport teve um início de campeonato auspicioso, ao dominar a jornada de abertura, na pista madrilena de Jarama, a partir da qual o equilíbrio de andamento em pista entre as várias equipas foi evidente.

“Em todos os campeonatos há sempre equilíbrio e rivalidade, essa é uma parte fundamental das corridas e é disso que gostamos. Estivemos em bom plano com rivais de grande nível”.

E quando questionado sobre o piloto ou a equipa que mais o impressionaram ao longo de 2022, Gonzalo De Andrés fez questão de destacar um dos membros da SMC Motorsport, confessando:

“De todos os que vi, sem dúvida que Tommy Pintos, que com apenas 16 anos esteve regularmente em lugares do pódio, lutando com pilotos muito mais experientes, demonstrou que tem um futuro promissor no desporto automóvel”