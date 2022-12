CPV/SE, Bruno Pires: “É muito mais fácil guiar um GT4 do que um Porsche igual ao nosso” | AutoSport

Bruno Pires foi destaque no CPV / SE de 2022. Competindo na categoria GTC, conquistou o título e, mais que isso, mostrou sempre grande andamento ao longo de todo o ano.

“Um GTC ganhar à geral, só com um jogo de pneus e ainda com o restritor no motor, foi espetacular. Sem dúvida que houve muito mérito, não só do preparador do carro, mas também dos pilotos que o guiaram”, palavras de Bruno Pires, o campeão da categoria GTC no Campeonato de Portugal de Velocidade e no Iberian Supercars Endurance na hora de fazer o balanço da época.

O piloto de Vila Nova de Gaia não se cansa de elogiar a ajuda e os ensinamentos do amigo e colega Fábio Mota, bem como do trabalho desenvolvido pela Fabela Sport, fatores determinantes para uma época de sonho.

“O nosso objetivo, meu e do Fábio, era dar seguimento à participação no campeonato anterior, com o Porsche 997, e disputar todas as provas do CPV, mas não imaginava que o carro fosse tão competitivo. Eu sabia que era muito bom, mas daí até que nos permitir vencer corridas à geral… É muito mais fácil guiar um GT4, com patilhas de velocidade no volante, e não só, do que um Porsche igual ao nosso, com caixa sequencial à antiga, obrigando o piloto a tirar as mãos do volante para engrenar as velocidades. Demos o máximo e a nossa aposta revelou-se excelente”, disse Bruno Pires.

Para o novo campeão, foi fácil explicar onde esteve a chave para a conquista do título:

“A equipa Fabela Sport entregou-nos sempre o carro em perfeitas condições e mesmo quando surgia algum problema ela conseguiu resolvê-lo de imediato. A parceria com o Fábio [Mota] também foi perfeita, pois ele ajudou-me muito, tal como a minha família”.

Com o título da categoria GTC nas mãos, o campeão olha para 2023 com mais confiança:

“Ainda não temos nada definido, mas gostávamos de continuar na mesma competição”.