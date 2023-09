CPV: Roberto Faria faz equipa com Manuel Gião | AutoSport

Roberto Faria, ex-piloto da FIA F3 e da Sauber Academy, fará equipa com Manuel Gião no Mercedes-AMG GT4 da RACAR Motorsport nas duas etapas finais do Supercars Endurance e Campeonato de Portugal de Velocidade.

Depois de um início de temporada com algumas contrariedades, mas sempre com demonstrações de competitividade, venceu a segunda corrida da etapa de Vila Real na divisão Pro-Am, querendo manter este tipo de resultados até ao final do ano.

Para a segunda metade da temporada, que se iniciará em meados do próximo mês em Jerez de la Frontera, a RACAR Motorsport desejava encontrar para Manuel Gião um piloto que lhe oferecesse verdadeiras possibilidades de vencer e garantir bons resultados.

Depois de avaliar diversos candidatos, a escolha recaiu em Roberto Faria. O jovem brasileiro, que recentemente testou o Mercedes-AMG da equipa no Autódromo do Estoril, protagonizou uma carreira nos monolugares, depois de ter participado em diversos campeonatos de karting.

A sua carreira nos automóveis iniciou-se na já tradicional Fórmula 4, no Campeonato Britânico de F4, obtendo diversos pódios, para depois dar o salto para a GB3, o antigo Campeonato Britânico de Fórmula 3, onde voltou a ter resultados de relevo, inclusivamente, uma vitória no seletivo traçado de Spa-Francorchamps.

Neste período, o brasileiro de dezanove anos, em 2022, foi ainda piloto da Sauber Academy, a organização da equipa de Fórmula 1 suíça que ajuda jovens a munirem-se das condições para chegar à categoria máxima do desporto automóvel.

Em 2023, Roberto Faria participou no Campeonato FIA de Fórmula 3, a competição, que acompanha o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 aos comandos de um dos monolugares da PHM Racing by Charouz.

As qualidades demonstradas em pista pelo brasileiro durante o teste no Autódromo do Estoril, apoiado por um excelente currículo, levaram a que a RACAR Motorsport decidisse a escolhê-lo para fazer equipa com Manuel Gião na segunda metade da temporada. “Queríamos assegurar o melhor colega de equipa possível para o Manuel, dado que sentimos que, tendo ele um bom piloto ao seu lado, podemos vencer corridas consistentemente e mostrar a excelência técnica da RACAR Motorsport. Quando tivemos a possibilidade de testar com o Roberto não pensámos duas vezes e ele mostrou todo o seu talento, ao adaptar-se rapidamente a um carro que nada tem a ver aos que estava habituado e a um circuito que desconhecia. Todos na equipa gostaram muito dele, tem uma excelente abordagem às corridas, contribuindo para o bom ambiente na equipa e estamos confiantes de que, com ele, estaremos ainda mais competitivos que na primeira metade da temporada e na luta pelas vitórias em cada uma das corridas”, sublinhou Ricardo Antunes, o CEO (?) da RACAR.

Roberto Faria, que terminou a temporada do Campeonato FIA de Fórmula 3 em Monza no início de Setembro, mostrou-se satisfeito com a sua entrada no mundo dos GT e confiante de que poderá ajudar a equipa a lutar pelos triunfos e conquistar bons resultados. “Esta é uma nova etapa da minha carreira e estou muito entusiasmado por ingressar no mundo dos GT. Gostei do teste que realizei com a RACAR Motorsport no Autódromo do Estoril e, apesar de ser um carro muito diferente do que estou habituado, gostei muito do Mercedes-AMG GT4. Fui muito bem recebido pela equipa e senti que tem a capacidade técnica para lutar pelas posições cimeiras. Estou confiante que, com o Manuel, poderemos batalhar pelas

vitórias nas provas que faltam. Estou ansioso para voltar a acelerar”, afirmou com entusiasmo o piloto brasileiro.

A próxima etapa do ibérico Supercars Endurance tem como palco o traçado de Jerez de la Frontera, entre os dias 20 e 22 de outubro, terminando a temporada no Autódromo do Estoril, a 25 e 26 de novembro.