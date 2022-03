CPV: Regulamento desportivo já é conhecido | AutoSport

Já são conhecidas as linhas mestras do regulamento desportivo do Campeonato de Portugal de Velocidade (CPV), que arranca nos próximos dias 9 e 10 de abril, no Autódromo do Estoril. A pedra de toque das regras será proporcionar corridas tão emocionantes quanto imprevisíveis ao longo da época de 2022.

À semelhança do ano transato, quando os promotores adotaram um modelo de grande sucesso que resultou em corridas verdadeiramente espetaculares e com vencedores diferentes no Supercars Endurance, para 2022 a estrutura regulamentar do CPV será similar, assente num BoP (equilíbrio de performance) estudado e definido para proporcionar igualdade de andamentos entre os veículos GT4, TCR e GTC.

Há que destacar a particularidade de a categoria GTC, projetada para ser a mais económica, admitir que os antigos GT4 com homologação caducada (Ginetta G50 e Aston Martin Vantage) ou mesmo carros de ex-troféu monomarca possam continuar a competir, como são os exemplos dos Lotus Exige Cup, Porsche 991.1 GT3 Cup, Ferrari 430 Challenge ou Skoda Otavia. Mas a abrangência desta categoria admite ainda máquinas como o Ginetta G50, GT4 Nissan 350Z, Porsche 997 GT3 Cup e BMW M2 CS. Para conter os custos dos GTC, destinados a pilotos gentleman drivers, apenas será disponibilizado um jogo de pneus por fim de semana.

Em cada jornada, em vez de duas sessões de treinos livres de 20 minutos passa a haver uma de 40 minutos, sendo que cada uma das duas corridas do fim de semana terá a duração de 45 minutos.

Tal como sucede em qualquer campeonato europeu na categoria GT4, a divisão de pilotos em Bronze e Silver no CPR vai permitir o reconhecimento destes últimos e abrir a oportunidade de poderem ajudar os primeiros. O regulamento admite um piloto Bronze a correr a solo ou ainda uma dupla Bronze. Já no Turismos TCR não existe categorização de pilotos, tal como acontece no seu Campeonato Europeu, e irá ajudar a corridas muito interessantes.

Sendo o Campeonato de Portugal de Velocidade a competição rainha das provas de velocidade nacionais, os seus promotores asseguraram já que todas as jornadas terão transmissão em direto nas redes sociais e no Youtube e a prova mais mediática do ano, o Circuito de Vila Real, será transmitido em direto e gratuitamente no Porto Canal. Esta será, sem sombra de dúvida, uma mais-valia para pilotos e respetivos patrocinadores, tratando-se da prova mais mediática da temporada e que movimenta, no traçado urbano transmontano, milhares de pessoas.

Calendário do CPV/Supercars Endurance

PROVA DATA LOCAL PAÍS ELEGIBILIDADE

Evento 1: 02/03 abril – Estoril Portugal (CPV)

Evento 2: 14/15 maio – Jarama Espanha (CPV/Iberian Supercars)

Evento 3: 01/03 julho – Vila Real Portugal (CPV)

Evento 4: 30/31 julho – Portimão Portugal (CPV/Iberian Supercar)

Evento 6**: 24/25 setembro – Braga Portugal (CPV)

**A realização da jornada de Braga está dependente da homologação da pista