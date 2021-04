CPV: Rafael Lobato junta-se a Miguel Lobo

O Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, categoria Turismos, acaba de receber um reforço de peso com a confirmação de mais uma dupla de jovens pilotos cheios de talento.

Rafael Lobato e Miguel Lobo vão disputar o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV, categoria Turismos, ao volante de um CUPRA TCR de caixa sequencial, um carro com amplo palmarés e que foi pertença de Francisco Mora.

Após um ano de ausência, Rafael Lobato regressou em 2020 à competição através da KIA Ceed GT Cup. O seu domínio foi total e o piloto de Vila Real ganhou a competição só com vitórias. Com raízes no autocross, Rafael

Lobato passou pelas várias disciplinas da velocidade nacional tendo terminado no pódio nas edições 2016, 2017 e 2018 dos respetivos campeonatos nacionais.

Miguel Lobo passou pelo karting pelos monolugares da Single Seaters. Foi campeão nacional da categoria C3 em 2015 ao volante de um Norma. Disputou o Open de Portugal com um Mercedes AMG GT4 em 2019 e regressa ao Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV na companhia de Rafael Lobato.

O CUPRA TCR com caixa sequencial será preparado e assistido pela Veloso Motorsport, equipa que apoiou Francisco Mora quando era o jovem piloto quem pilotava o carro espanhol.

Com esta dupla de jovens pilotos, o Campeonato de Portugal de Velocidade by Sport TV atingiu um patamar de excelência com muitos pilotos de qualidade que vão lutar pelo título de Campeão Nacional de Velocidade absoluto na categoria GT e o mesmo título absoluto para as categorias GT Light e Turismos.

Pedro Marreiros – “Começam a faltar palavras para descrever a alegria e regozijo que sentimos ao ver a lista de inscritos engordar com pilotos de enorme talento que vão ser uma enorme mais valia para uma competição que muito nos orgulha. Rafael Lobato e Miguel Lobo vão ser atores principais da categoria Turismos e acreditamos que ainda vão surgir mais alguns pilotos, seduzidos por um regulamento equilibrado e uma organização que tudo está a fazer para que tenhamos entre mãos o melhor da velocidade nacional.”