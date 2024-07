CPV, RACAR Motorsport – AMR Partner Team: Vitória, apesar das dificuldades

A RACAR Motorsport – AMR Partner Team teve um fim-de-semana difícil, mas pleno de sucesso no Autódromo do Estoril, onde se disputou a segunda ronda do Iberian Supercars e Campeonato de Portugal de Velocidade de 2024.

A formação de Lisboa, depois das contrariedades de Jerez, esperava que na primeira etapa portuguesa da temporada tivesse um BoP que penalizasse menos os Aston Martin Vantage AMR GT4 de modo que os seus pilotos pudessem ser competitivos.

No entanto, desde os primeiros momentos do fim-de-semana que se verificou que, uma vez mais, o Aston Martin Vantage AMR GT4 era um dos carros mais penalizados da grelha de partida. Ainda assim, os pilotos da RACAR Motorsport – AMR Partner Team lutaram estoicamente ao longo do fim-de-semana, conseguindo resultados de relevo.

Manuel Gião e Mathieu Martins conseguiram lutar contra as limitações que lhe foram impostas pelo BoP e, depois de um quinto lugar na primeira corrida, conseguiram vencer a GT4 Pro na segunda, tendo conseguido excelentes resultados que os colocam agora no segundo posto do Campeonato de Pilotos.

Francisco Cruz e Roberto Faria estiveram também envolvidos nas lutas pelas posições cimeiras, tendo no final assegurado um sexto lugar e um sétimo, quinto da GT4 Pro, tendo o jovem brasileiro sido, consistentemente, o piloto mais rápido em pista aos comandos de Aston Martin.

A nova dupla da RACAR Motorsport – AMR Partner Team, Nuno Pires e José Carlos Pires, passaram por um período de adaptação, tendo demonstrado um excelente potencial. Na primeira corrida a dupla de irmão conseguiu um prometedor décimo quinto posto, evoluindo para a segunda, quando viram a bandeira de xadrez no décimo lugar da GT4 Pro.

O grande destaque da formação e Lisboa foi o duo formado por Rúben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende, que competem na GT4 Am. Na primeira prova do fim-de-semana, a equipa do carro #777 cruzou a linha de meta na terceira posição da sua divisão, começando bem. Mas na segunda, com uma boa estratégia a aproveitar a entrada em pista do Safety-Car, Rúben Vaquinhas e Pedro Bastos Rezende não só venceram a GT4 Am, como conseguiram ainda ser os segundos da geral e triunfar na categoria GT4.

O outro novo duo da RACAR Motorsport – AMR Partner Team protagonizou uma estreia muito prometedora. Na primeira corrida ficou à porta do pódio, com um quarto lugar na GT4 Am, tendo demonstrado uma excelente progressão. Na segunda corrida evidenciaram um bom andamento, mas acabaram por serem obrigados a abandonar devido a uma saída de pista.

Gonçalo Antunes, o CEO da RACAR Motorsport, mostrou-se satisfeito com os resultados em geral, mas sublinha a situação de desvantagem em que a equipa tem de competir. “Foi um fim-de-semana difícil que acabou em excelentes resultados devido ao esforço de todos os nossos pilotos e da equipa. O BoP continua a prejudicar-nos bastante, roubando muita velocidade de ponta aos nossos Aston Martin, o que nos deixa expostos perante alguns dos carros dos nossos adversários. Ainda assim, conseguimos vencer corridas, tendo conquistado triunfos em duas divisões e numa categoria e, ainda, um segundo lugar à geral. Foi preciso que todos suplantassem as limitações impostas pelo BoP para assegurar estes resultados. Quero também sublinhar as prestações dos nossos novos pilotos que, num período de adaptação, mostraram um bom andamento e prometem bons resultados para o futuro. Enquanto equipa, estamos mais unidos que nunca e estamos mais motivados que nunca para o resto da temporada”.

A próxima etapa do Iberian Supercars disputa-se em Valência nos dias 28 e 29 de Setembro, ao passo que o Campeonato de Portugal de Velocidade regressa no Autódromo Internacional do Algarve a 26 e 27 de outubro.