CPV: ProTech Motorsport com um Ferrari F430 Challenge

A ProTech Motorsport irá participar na categoria GTC, divisão Cup com um Ferrari F430 Challenge. A equipa tem já garantida a presença de um carro com dois pilotos, um português e outro inglês e está em negociações com mais pilotos interessados para um segundo Ferrari F430 Challenge.

“Estamos muito motivados com este novo desafio, a equipa é nova e está a preparar tudo para poder dar aos pilotos todas as condições para terem uma boa performance e acredito que teremos sucesso nesta nova aventura”, começou por afirmar Moisés Martins, que continuou: “o campeonato está muito bem organizado, tem uma grelha muito competitiva, grandes equipas, grandes carros, marcas envolvidas e pilotos consagrados. O nosso principal objetivo é dar a conhecer a nossa equipa e dar exposição aos patrocinadores que nos acompanham nesta aventura. Acredito que tudo irá correr pelo melhor”.

A equipa é liderada por Moisés Martins, ex-responsável da Renault Sport em Portugal, que conta com mais de 30 anos de experiência no automobilismo.

