CPV: Preparação para o fim de semana iniciou-se em Jerez | AutoSport

Os carros já saíram para a pista no Circuito de Jerez, recomeçando a temporada, tendo as equipas e os pilotos começado a preparar as qualificações e as corridas da terceira etapa do Iberian Supercars Endurance.



Foi com um Sol envergonhado que teve início a sessão de treinos-livres do fim-de-semana, tendo os exuberantes carros de GT e as eficientes máquinas de Turismo voltado a fazer ecoar os seus motores, dando início à segunda metade da época.



O grande objetivo para hoje era preparar os automóveis para as qualificações e corridas, tendo as equipas experimentado afinações diferentes com o intuito de estar o mais bem preparadas possível.



No final da sessão, o mais rápido da GT4 Pro foi o McLaren 570S GT4 da SMC Motorsport dividido por Andrius Zeimatis e Alejandro Geppert, que realizaram uma volta em 1m52,515s, deixando o BMW M4 GT4 da Speedy Motorsport, nas mãos de José Carlos Pires e Francisco Abreu, a apenas 0,076s.



A competitividade ficou bem evidente no equilíbrio das diferentes equipas, mas uma das que mais sobressaiu foi a constituída por Alberto de Martín e Nil Montserrat, que aos comandos do Mercedes AMG GT4 da NM Racing Team ficaram a apenas 0,164s do McLaren, impondo-se entre os concorrentes da GT4 Bronze.



Os seus grandes rivais, Jorge Rodrigues e Patrick Cunha que dividem o Audi R8 LMS GT4 da Veloso Motorsport, ficaram no segundo posto, a alguma margem, no entanto, o estado dos pneus que cada equipa usa é determinante para a performance, não sendo os tempos de hoje totalmente representativos do equilíbrio de forças.



Gabriela Correia, a novidade do fim-de-semana na GT4 Bronze, ficou no quinto posto da divisão, atrás do Mercedes AMG GT4 da Lema Racing dividido por Luís Calheiros e Paulo Macedo e do McLaren 570S GT4 da SMC Motorsports, pilotado por Alfonso Colomina.



Daniel Teixeira continuou a levar a melhor entre os concorrentes dos Turismos e dos TCR, demonstrando que está determinado em ter um fim-de-semana perfeito em Jerez aos comandos do Cupra TCR da JT59 Racing Team, algo que lhe tem vindo a escapar desde o início da temporada.



Borja Hormigos e Héctor Hernández impuseram-se entre os TC, numa divisão em que se viu uma grande batalha entre as novidades do evento – os Mini Cooper da PRM Racing, um para Alejandro Barambio e Antonio Albacete e outro para Javier Serrano e Cesar Moreno, e o Ginetta G40 de Miguel Romero e Manuel Almeida.



Os jovens do GT inglês colocaram-se entre os dois irreverentes carros britânicos, tendo Barambio e Albacete levado a melhor nesta luta a três.



Álvaro Ramos e Fernando Soares foram os mais fortes na GTX, a bordo do Aston Martin Vantage AMR GT4 da Araújo Motorsport, superiorizando-se a André Nabais e Miguel Nabais, que se estrearam aos comandos do McLaren 570S GT4 da Speedy Motorsport.



Ruben Vaquinhas no debute oficial do Aston Martin Vantage AMR GT4 adotou uma postura segura, ficando no encalço do Ginetta G50 de Tomás Pinto Abreu e Simon Moore, que registaram o terceiro crono da divisão GTX.



Amanhã realizam-se as qualificações, a primeira às 12h55 e a segunda às 13h15, sendo as duas corridas de quarenta e cinco minutos disputadas no domingo, podendo ambas ser seguidas em direto através das redes sociais do Iberian Supercars Endurance.