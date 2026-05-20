CPV, Portimão – Ginho Rodrigues: “Entrámos em 2026 exatamente com a atitude que nos define”

A Gianfranco Motorsport arrancou a temporada 2026 do Supercars Endurance em grande, com vitórias em várias categorias na corrida de cinquenta minutos disputada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão. A equipa portuguesa saiu da primeira ronda na liderança do campeonato.

Na GT4 Pro-Bronze, Alexandre Areia e Nuno Afonso, ao volante do Toyota GR Supra GT4 EVO2, dominaram praticamente toda a prova. Areia assumiu o arranque e colocou imediatamente a Gianfranco Motorsport na frente do pelotão, impondo um ritmo fortíssimo. A dupla, defensora do título conquistado em 2025, geriu a corrida com maturidade e sem ceder à pressão dos adversários, terminando na primeira posição da classificação absoluta e vencendo a categoria.

Na GT4 Bronze, André Nabais e Miguel Nabais abriram igualmente a temporada com uma vitória, também ao volante de um Toyota GR Supra GT4 EVO2, numa corrida inteligente e sem erros. Na GT4 Am, Rubén Vaquinhas e Romulo “Mico” Mineiro impuseram-se aos comandos do Aston Martin Vantage AMR GT4, confirmando-se desde já como referências na luta pelo título da categoria.

De destacar ainda a estreia de Bruno Salgado e do jovem Rodrigo Pires, de 16 anos e o mais novo piloto da competição, que participaram na categoria GTX ao volante de um Porsche Cayman GT4 preparado pela Gianfranco Motorsport, num projeto que combina experiência proveniente do Civic Cup com juventude oriunda do karting.

A próxima ronda do Supercars Endurance realiza-se no Circuito de Madrid Jarama-RACE, entre 5 e 7 de junho.

Carlos “Ginho” Rodrigues, responsável máximo e team owner da Gianfranco Motorsport:

“Entrámos em 2026 exatamente com a atitude que define a Gianfranco Motorsport: ambição, compromisso e espírito de conquista. O que vimos em Portimão foi uma equipa extremamente focada, pilotos muito competitivos e uma capacidade enorme de gestão sob pressão. Ganhar em diferentes categorias num campeonato cada vez mais competitivo mostra a qualidade do trabalho desenvolvido. O Nuno e o Alexandre fizeram uma corrida de enorme nível, sempre muito fortes no ritmo e sem cometer erros. O André e o Miguel demonstraram uma maturidade impressionante, e o Rubén com o Mico confirmaram que vão ser protagonistas esta época. Foi um fim de semana muito especial para toda a estrutura. Sabemos que o campeonato será longo e duro, porque o nível do Supercars Endurance nunca esteve tão elevado, mas este arranque dá-nos ainda mais confiança para continuar a lutar pelas vitórias e pelos títulos.”