CPV, Pedro Salvador: “Vila Real tem um traçado único!” | AutoSport

Pedro Salvador é um dos pilotos que está na história do Circuito de Vila Real. Um dos maiores talentos da sua geração foi feliz sempre que visitou a capital transmontana. Desafiado a falar sobre o circuito e toda a envolvência, Salvador não poupou elogios ao traçado.

O desafio em Vila Real é constante, mas Salvador escolheu a parte que gosta mais do traçado:

“Vila Real tem um traçado único! É uma pista de elevada velocidade entre barreiras, o que exige muito dos pilotos. Gosto muito do traçado e tive lá bons resultados inúmeras vezes, o que me permite olhar para o circuito com muito carinho. Muita gente fala da Descida de Mateus como uma das zonas que mais lhe agrada e, de facto, é uma zona entusiasmante, com uma esquerda muito rápida. No entanto, para mim, a parte de que mais gosto é a Subida para Mateus, quando se entra no circuito antigo. Penso que é a zona onde o piloto pode fazer mais diferença e eu gosto muito. Mas todo o circuito é desafiante e exige muito dos pilotos! Sempre que posso participo na prova, dado que é um evento entusiasmante”, sublinhou o chefe de equipa da Speedy Motorsport, que este ano coloca em pista um BMW M4 GT4 para José Carlos Pires e Francisco Abreu.