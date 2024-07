CPV, Pedro Salvador: “Satisfeitos com os resultados”

Pedro Salvador fez o balanço do fim de semana da Speedy Motorsport. A operação da Speedy no Estoril supervisionou oito carros, quatro no CPV /IS e mais quatro na Copa Racer. Contas feitas, foi um fim de semana positivo, apesar de algumas contrariedades:

“O balanço continua a ser positivo, obviamente com resultados diferentes em cada uma das categorias. Começando pelos GT4 Pro, não foi uma operação tão boa quanto desejaríamos, mas acabou por ser uma boa operação para o campeonato. Estamos satisfeitíssimos pelo andamento demonstrado e creio que ficou claro que fomos a equipa mais rápida e mais competitivos. Na primeira prova, tínhamos de cumprir um handicap de 10 segundos e fomos prejudicados na saída das boxes por outro concorrente que nos fez perder mais dez segundos. Isso comprometeu o resto da corrida, mas terminamos em terceiro e coma penalização de um carro adversário, subimos ao segundo posto”.

“Na segunda corrida levamos peso extra e uma alteração de BoP devido à performance da corrida anterior, o que nos acrescentou peso e retirou potência. Apesar disso, o andamento foi ótimo, mas voltamos a perder tempo na troca de pilotos, mais uma vez presos na saída das boxes. Isso atirou-nos para o fundo do pelotão, uma vez que paramos após entrada do Safety Car. O César fez uma recuperação fabulosa no pouco tempo que esteve em pista, subindo até ao sexto lugar. Mantivemos a distância para os nossos concorrentes, o que acaba por ser positivo”.

“Nos GT4 Bronze, o Luís fez um trabalho fantástico na qualificação, mas as corridas não correram de acordo com o potencial demonstrado. No entanto, cumpriu com o propósito delineado para este ano, que é de aprendizagem e adaptação a uma nova realidade e tenho a certeza que o seu andamento se vai traduzir em resultados em pouco tempo”.

“Nos GT4 AM, duas vitórias que nos fugiram de forma declarada. A primeira quando sofremos um toque violento de um concorrente, quando tínhamos a corrida na mão. Não fizemos nada de errado, mas uma manobra demasiado otimista estragou-nos a corrida. Na segunda, uma distração do André, quando liderávamos confortavelmente, tirou -nos uma vitória praticamente garantida. Uma pena, pois foram duas vitórias perdidas, quando tínhamos andamento para triunfar sem grandes problemas”.

“Nos GTX, o Andrius esteve dentro do que era expectável, com resultado da corrida 2 algo comprometida com tempo perdido na saída das boxes, mais uma vez. Conseguiu dois pódios, o que foi ótimo”.

“No geral, satisfeitos com os resultados obtidos, olhando às condicionantes do fim de semana. Satisfeitos com o trabalho realizado, conscientes do que há a melhorar. Estamos na luta e vamos continuar a trabalhar da mesma forma.”

“Quanto à Copa Racer, recebi um convite de última hora para correr na Copa Racer, onde conseguimos mais um triunfo, desta feita na corrida de longa duração, como Phil Fevre, que foi o meu companheiro de equipa. O resto dos Minis a cargo da Speedy estiveram sempre na luta pelo pódio, o que reforça o balanço positivo do fim de semana.”